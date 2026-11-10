Bancos dominam topo: as 5 marcas mais valiosas do Brasil em 2026 são instituições financeiras

O sistema financeiro continua a dominar a percepção de valor no mercado brasileiro. De acordo com dados da Brand Dx, divulgados exclusivamente ao Poder360, as cinco marcas mais valiosas do Brasil em 2026 são todas instituições bancárias. Esse fenômeno reflete a alta concentração de plataformas financeiras e a resiliência dos bancos tradicionais diante da digitalização.

Photo: https://www.bcb.gov.br/ Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)

No topo do ranking, o Itaú consolidou sua liderança com uma valorização de 16% entre 2025 e 2026, elevando o valor de sua marca de R$ 43,6 bilhões para R$ 50,5 bilhões. O Bradesco manteve a segunda posição, com crescimento de 15% no mesmo período, subindo de R$ 29,8 bilhões para R$ 34,2 bilhões.

Já o Banco do Brasil, embora mantenha a terceira colocação — posição que ocupa consistentemente desde 2023 -, registrou uma leve retração. O valor de sua marca recuou 1%, caindo de R$ 27,7 bilhões para R$ 27,4 bilhões. Completam o top 5 a Caixa (4º lugar) e o Nubank (5º lugar), evidenciando que modelos de negócios digitais já conseguem competir no mesmo patamar de valor percebido que as instituições centenárias.

A hegemonia do setor é ainda mais nítida ao observar o grupo das 15 maiores marcas do país, onde seis são bancos. Um movimento notável foi a ascensão do BTG Pactual, que não figurava entre as 15 primeiras em 2025 e saltou para a 11ª posição em 2026.

No agregado, o valor total das 122 maiores marcas brasileiras atingiu R$ 661,5 bilhões em 2026, o que representa uma alta de 15% em comparação aos R$ 574,0 bilhões registrados em 2025.

É fundamental distinguir que esses números referem-se ao valor de marca - a capacidade de monetizar a percepção do cliente — e não ao valor de mercado (market cap) da empresa ou ao preço de suas ações na bolsa.