Vendas de carne bovina caíram: mercados se ajustam em contexto de pressão econômica

As vendas semanais de carne bovina dos Estados Unidos somaram 11 mil toneladas, volume 29% inferior à média das últimas quatro semanas. Embora a redução nos novos pedidos indique uma desaceleração nas reservas, as entregas físicas cresceram para 13,4 mil toneladas, sugerindo que o escoamento do produto em armazéns e portos está avançando com maior velocidade do que o fluxo de contratos recentes refletiria. Essa divergência entre reservas e despachos efetivos é um sinal clássico de ajuste de estoques, onde a oferta física já disponível no mercado busca compradores em condições de preço mais competitivas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Куски сырого мяса на поддонах

Pressão na cadeia de suprimentos e custos biológicos

Na outra ponta da cadeia produtiva americana, o mercado de bezerros enfrenta uma forte compressão de preços. Nas fronteiras de Douglas (Arizona) e Santa Teresa (Novo México), as cotações caíram entre US$ 15 e US$ 20 na última semana. Esse recuo, ocorrido em um período de relançamento das vendas formais, reflete a realidade da oferta física de animais vivos e não um erro estatístico. Em resposta, as fazendas de engorda (feedlots) estão reduzindo suas ofertas de compra para compensar a projeção de queda na receita final da carcaça, ajustando suas margens à realidade imediata do custo do insumo vivo.

A dinâmica sanitária adiciona um fator de incerteza direta à produção. O Serviço de Inspeção e Proteção Animal dos EUA (APHIS) registrou 113 casos confirmados de New World Screwworm (mosca dos chifres do novo mundo), sendo 111 em animais domésticos e dois em espécies selvagens. A aceleração da doença é notável: apenas nos quatro primeiros dias de novembro, 24 novos casos foram identificados, uma taxa que representa duas terças do total acumulado de todo o mês de outubro (36 casos). Em Arizona, o primeiro registro da doença em um cão dentro de uma propriedade no condado de Cochise acionou restrições de movimento de animais num raio de 20 km, isolando biologicamente parte da oferta regional e elevando o risco de perdas sanitárias futuras para os produtores locais.

O fluxo comercial global e barreiras sanitárias

Enquanto o mercado americano lida com ajustes internos de estoque e sanidade, o fluxo internacional de proteína bovina apresenta uma mudança estrutural significativa. As exportações brasileiras para a União Europeia saltaram 170% entre maio e setembro, passando de 101 mil para 272 mil toneladas. Contudo, esse volume expressivo vem acompanhado de uma queda de cerca de 25% na receita média por tonelada, indicando que a expansão ocorre predominantemente em cortes de menor valor agregado, alterando a composição do produto final que chega ao consumidor europeu.

Essa trajetória de crescimento, porém, enfrenta um teto duro imposto por requisitos sanitários. Desde 3 de setembro, a UE suspendeu a importação de certos produtos de origem animal do Brasil devido a falhas nas garantias de controle do uso de antimicrobianos. Assim, mesmo com as preferências tarifárias previstas no acordo UE-Mercosul, o volume efetivo de comércio não será determinado apenas pela demanda de mercado ou pela competitividade de preço, mas pela capacidade regulatória de cumprir os padrões veterinários rigorosos exigidos pelo bloco europeu, limitando a expansão física das exportações brasileiras independentemente da disponibilidade de oferta.