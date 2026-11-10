Mercedes-Benz adia em 30 meses início da produção do GLC nos EUA

Mercedes-Benz adiou em 30 meses a entrada em operação da linha de produção do crossover compacto GLC, da próxima geração, na fábrica de Vance, no Alabama. O início das operações, originalmente previsto para o final de 2027, foi postergado para maio de 2030. Essa decisão prolonga a dependência da cadeia logística atual, mantendo o import da parcela significativa dos volumes da modelo diretamente da Europa.

Photo: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz

Efeitos tarifários e planejamento de capacidade

A principal consequência econômica do atraso é a extensão da vigência das barreiras tarifárias. Sob os atuais acordos comerciais entre os EUA e a União Europeia, veículos de passeio originários do bloco europeu estão sujeitos a uma tarifa combinada de 15%. Considerando que o GLC é produzido em centenas de milhares de unidades anuais, o custo financeiro para a montadora aumentará a cada ano-modelo até que a linha americana seja comissionada e atenda à demanda.

Anteriormente, a Mercedes-Benz e as autoridades estaduais haviam anunciado um pacote de investimentos de aproximadamente 4 bilhões de dólares para a modernização da planta em Vance. O programa contempla a atualização das linhas de montagem dos modelos GLE e GLS, além da localizacão da produção do GLC. Após a plena implantação do novo processo, a capacidade total da instalação deverá superar 280.000 veículos por ano.

Projeções de volume e operação atual

De acordo com os cálculos preliminares da empresa, os primeiros 12 meses de operação da nova linha nos Estados Unidos devem resultar na produção de cerca de 50.000 unidades do GLC. Apesar do adiamento considerável, o plano estratégico de localizar a fabricação deste modelo no Alabama permanece inalterado.

Neste momento, a fábrica de Vance continua ativa na produção dos SUVs GLE, GLS, bem como dos elétricos EQE e EQS. Outro polo produtivo relevante da companhia nos EUA é a unidade na Carolina do Sul, responsável pela montagem das vans Sprinter.