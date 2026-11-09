Banco Central do Brasil e BCE avançam na integração técnica entre sistemas de pagamento

A interconexão entre sistemas de pagamentos instantâneos nacionais pode atuar como um catalisador para o comércio exterior, elevando as trocas bilaterais em, média, 4%. É a conclusão de um estudo intitulado "Conectando sistemas de pagamento, interligando economias", publicado pelo Banco Central Europeu (BCE) e assinado pelos economistas Massimo Minesse, Laura Lebastard e Olga Triay Bagur.

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O dado de 4% não é uma promessa específica para o eixo Brasil-Europa, mas um indicador de tendência: a integração de plataformas reduz a dependência de longas e custosas cadeias de bancos correspondentes, eliminando fricções que historicamente encarecem o comércio. O ganho é mais expressivo em regiões onde os custos de transações transfronteiriças são elevados e onde a liquidação no atacado demora a acontecer.

Nesse contexto, o BCE e o Banco Central do Brasil avançam nas tratativas para conectar o Pix ao Tips (Serviço Target de Liquidação de Pagamentos Instantâneos), a infraestrutura europeia de pagamentos imediatos. O projeto saiu da fase de pré-investigação e entrou na etapa de investigação técnica, jurídica e operacional. Até o momento, não foram identificados impedimentos críticos que travem a continuidade do trabalho.

A necessidade de modernização é evidenciada pela ineficiência do modelo atual. O estudo do BCE aponta que a arquitetura financeira global permanece fragmentada; para se ter uma ideia da escala do problema, remessas da Europa para a África Subsaariana consomem, em média, mais de 8% do valor total transferido em taxas. Já nos Balcãs Ocidentais, pagar um fornecedor estrangeiro pode custar até dez vezes mais do que uma transferência doméstica dentro da zona do euro.

Essas distorções ocorrem porque o sistema tradicional depende de grandes instituições financeiras globais que atuam como intermediárias. Cada elo dessa corrente adiciona custo e tempo. A interligação direta entre sistemas como Pix, Tips e o UPI (da Índia) propõe a substituição desse modelo por uma rede de conectividade direta entre bancos centrais e infraestruturas domésticas.

A iniciativa também assume um contorno geopolítico, especialmente diante das discussões sobre a hegemonia da infraestrutura financeira global. No Brasil, nove áreas do Banco Central foram mobilizadas para definir a governança e a compatibilidade técnica do projeto.

Embora o processo esteja em andamento, a implementação não é imediata. Após a fase de investigação, o Conselho de Governo do BCE precisará deliberar sobre os próximos passos. Se o cronograma técnico for seguido sem imprevistos regulatórios ou ajustes arquiteturais, a expectativa é que um projeto piloto possa ser lançado em junho de 2028. O ritmo final poderá depender, inclusive, de acordos macroeconômicos, como o tratado entre Mercosul e União Europeia.