Falta de forragem força UE a abater vacas, cortando oferta de leite em 2027

A redução do rebanho de vacas leiteiras na União Europeia, projetada em 18,8 milhões de cabeças até o início de 2027, representa um recuo de 1% em relação aos níveis de 2026. Conforme o prognóstico da FAS (Serviço de Comércio Agrícola Externo dos EUA), essa contração física resultará em uma queda de 0,3% na produção total de leite no bloco (UE-27), alcançando 149 milhões de toneladas. Esse cenário inverte a trajetória de crescimento observada entre 2025 e 2026, indicando uma restrição estrutural na oferta base.

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Biológica limitação e custo da matéria-prima

A decisão de abate de animais não surge de uma escolha comercial estratégica, mas de uma resposta biológica e econômica forçada. A queda na rentabilidade em 2026, combinada com a escassez de forragem, impulsiona a redução do estoque animal. Fatores climáticos críticos, especificamente o calor prolongado e a falta de água na Europa Ocidental e Central, interromperam o crescimento da grama e degradaram a qualidade do milho para silagem. Quando a base alimentar insuficiente não sustenta a manutenção do rebanho, a diminuição da capacidade produtiva torna-se inevitável para parte dos produtores.

Essa pressão afeta desigualmente a estrutura do setor. Os pequenos e menos eficientes são os mais impactados, enquanto grandes empresas profissionais mantêm seus plantéis. O setor atravessa uma reestruturação forçada, onde a melhoria da produtividade média na Europa Central e Oriental não é mais suficiente para compensar a perda líquida de cabeças, refletindo uma consolidação da oferta em mãos mais competitivas.

Pressão de preço e margem

O balanço financeiro agrava-se com a volatilidade dos preços. O recorde de 52,5 euros por 100 kg de leite atingido em 2025 cedeu lugar a uma queda acentuada a partir do terceiro trimestre. Em agosto de 2026, o preço médio caiu para 42,2 euros por 100 kg, representando uma redução de 21% em relação ao mesmo período de 2025 e situando-se 10% abaixo da média do período 2021-2025.

Embora o preço na UE em julho de 2026 tenha permanecido 18% acima do neozelandês e 29% acima do americano, a compressão de margens continua. O aumento nos custos de energia e fertilizantes, somado à queda nos preços pagos ao produtor, reduz a capacidade de absorver choques, diminuindo a competitividade efetiva mesmo com preços nominalmente mais altos no mercado interno europeu.

Riscos operacionais e sucessão

Além dos fatores climáticos e de mercado, barreiras regulatórias e sanitárias persistem como riscos. Exigências ambientais da UE e surtos de doenças, como o vírus da febre catarral (bluetongue) na Europa Ocidental, impactaram diretamente os ciclos de parturição. A instabilidade gerada por alta carga de trabalho e incerteza de lucro acelera a saída de jovens profissionais do setor. Essa êxodo de mão de obra qualificada contribui para a diminuição do número de fazendas leiteiras em vários estados-membros, consolidando a tendência de concentração e redução da base produtiva.