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Gargalo na produção: Airbus precisa superar 89 entregas para cumprir metas

economia

Em outubro de 2026, a Airbus entregou 74 jatos comerciais, elevando o total anual para 621 unidades. Com apenas dois meses restantes no ano, a fabricante europeia precisa atingir uma média mensal de 124 a 125 entregas em novembro e dezembro para cumprir a meta de 870 aviões. Esse ritmo exigido supera o recorde histórico da companhia em 2026, fixado em junho com 89 entregas, e aponta para um gargalo crítico na capacidade de saída das linhas de montagem.

Airbus A380
Photo: https://vitalykuzmin.net/?q=node/248 by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Airbus A380

A pressão sobre a cadeia de produção

O cálculo da produção revela a severidade do desafio. Mesmo para replicar o desempenho do mesmo período do ano anterior, que totalizou 208 unidades (média de 104 por mês), a Airbus ainda precisa entregar 172 aeronaves. A distância entre a taxa atual de conclusão de aviões e o plano operacional indica que a empresa está limitada não pela demanda, mas pela disponibilidade de insumos finais e capacidade de comissionamento.

O Diretor-Geral Guillaume Faury afirma que as questões de qualidade identificadas anteriormente nas linhas A330neo e A321neo foram contidas. Essa afirmação é crucial, pois a família A320neo representa o volume principal de entregas. Se a contenção não for sustentável, a taxa de rejeição ou retardo nas inspeções finais continuará a sufocar o fluxo de saída, independentemente do número de pedidos no papel.

Pedidos versus capacidade de entrega

A demanda permanece robusta, contrastando com a restrição de oferta. Em outubro, a Airbus registrou contratos significativos:

  • Avolon: 110 aeronaves das famílias A320neo e A330-900;
  • Aviation Capital Group: pacote considerável de jatos de corredor único;
  • Biman Bangladesh Airlines: 10 aeronaves, incluindo quatro A350-900.

Em dez meses de 2026, a carteira de pedidos líquidos totaliza 1.376 novas unidades (considerando 71 cancelamentos). Esse backlog confirma o domínio de mercado da Airbus, mas não se traduz automaticamente em produção real. A incapacidade de converter essa carteira em entregas prontas cria um risco sistêmico para as companhias aéreas, que dependem desses aviões para atualizar suas frotas e manter a pontualidade dos horários.

A capacidade da Airbus de mobilizar recursos nos próximos dois meses funcionará como um indicador da saúde das cadeias de suprimentos globais. O cumprimento da meta sugeriria a superação de gargalos pós-pandemia em componentes críticos. O fracasso, por outro lado, confirmaria um desequilíbrio estrutural que pode levar a um déficit de capacidade de transporte e pressão sobre preços de passagens, dado o ritmo lento de renovação da frota global.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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