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Banco Central endurece regras de cibersegurança após salto em ataques ao sistema financeiro

economia

O sistema financeiro brasileiro registrou em 2026 um salto nos ataques cibernéticos, impulsionados pelo uso de inteligência artificial e pela exploração de vulnerabilidades humanas e processuais. Durante a Febraban Tech 2026, Vanessa Fonseca, diretora de Privacidade da Accenture, alertou que a simplicidade das estratégias dos criminosos, aliada à falha de comunicação interna nas empresas — especialmente a incapacidade de CEOs definirem o tempo tolerável de inoperância de sistemas críticos -, mantém o setor exposto.

Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)
Photo: https://www.bcb.gov.br/
Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)

A fragilidade do sistema tornou-se estatisticamente evidente: dados do Banco Central revelam que os incidentes críticos saltaram de 20 em 2020 para 76 em 2025, com a subtração de recursos quadruplicando no mesmo intervalo. No entanto, o ponto de inflexão ocorreu em 2026, quando ataques à infraestrutura do Pix expuseram que o risco não reside apenas nos bancos, mas nos terceiros e provedores de tecnologia que sustentam a engrenagem financeira.

Na prática, a dependência de intermediários tecnológicos criou um efeito cascata: uma brecha em um único fornecedor pode comprometer simultaneamente múltiplas instituições conectadas. Diante disso, o Banco Central alterou a dinâmica regulatória, transformando a segurança cibernética de uma escolha institucional em uma obrigação normativa rígida.

As novas determinações do regulador impõem a implementação imediata de medidas técnicas específicas para quem opera na Rede do Sistema Financeiro Nacional, especialmente nos ambientes do Pix e do Sistema de Transferência de Reservas. As regras agora exigem:

  • Autenticação multifatorial obrigatória;
  • Isolamento de ambientes críticos;
  • Controle rigoroso sobre chaves privadas e credenciais.

Antônio Marcos Guimarães, chefe-adjunto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC, enfatizou que a contratação de serviços de TI não transfere a responsabilidade jurídica ou operacional da instituição financeira. O foco do regulador deslocou-se da segurança isolada de APIs para a integridade de toda a cadeia tecnológica.

Além do endurecimento das regras atuais, o Banco Central iniciou a fase de organização regulatória para a segurança quântica. O objetivo é antecipar a vulnerabilidade das criptografias vigentes diante do avanço da computação quântica, seguindo tendências já observadas nos Estados Unidos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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