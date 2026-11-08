Pequim vira o jogo contra o Brasil: volume de soja importada despenca até 2035

A China, maior importadora global de soja, desenhou um plano para a próxima década que visa reduzir drasticamente sua dependência externa. O objetivo é claro: baixar o volume de importações de um recorde de 111,83 milhões de toneladas em 2025 para aproximadamente 82,55 milhões de toneladas até 2035. Trata-se de uma retração de 26% em um mercado onde a China detém o poder de ditar preços e fluxos.

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Para o Brasil, o número é alarmante porque a base de cálculo é desproporcional. Em 2025, das importações chinesas, 85,4 milhões de toneladas vieram de território brasileiro. Qualquer redução estrutural na demanda de Pequim atinge, portanto, diretamente o núcleo do agronegócio nacional.

A engenharia da autossuficiência chinesa

A redução planejada não é apenas uma decisão tarifária ou comercial, mas sim um projeto de capacidade produtiva. O governo chinês, através de seu último plano quinquenal, aposta em três frentes para diminuir o gap de abastecimento:

Tecnologia e Genética: Investimentos para aumentar a produtividade por hectare, tentando crescer a produção sem expandir a área plantada (que é limitada).

Investimentos para aumentar a produtividade por hectare, tentando crescer a produção sem expandir a área plantada (que é limitada). Eficiência na Pecuária: Como a China lidera o plantel suíno mundial, a aposta está na genética animal e na substituição parcial do farelo de soja por aminoácidos e outras proteínas nas rações, reduzindo a necessidade do grão por quilo de carne produzida.

Como a China lidera o plantel suíno mundial, a aposta está na genética animal e na substituição parcial do farelo de soja por aminoácidos e outras proteínas nas rações, reduzindo a necessidade do grão por quilo de carne produzida. Geopolítica Agrícola: A busca por fornecedores geograficamente mais próximos. A África surge como o novo alvo, com a China investindo em infraestrutura (portos e rodovias) para transformar o continente em um novo polo produtor.

O contraponto: plano no papel vs. demanda real

Apesar do planejamento chinês, economistas e especialistas sugerem cautela na interpretação desses números. O professor Marcos Fava Neves (USP/Harven) lembra que a China projeta a autossuficiência há duas décadas, mas a realidade do consumo global seguiu a lógica oposta: em dez anos, a demanda mundial saltou de 317 milhões para 442 milhões de toneladas.

Fatores como urbanização, aumento da renda global e o uso de grãos para biocombustíveis criam um "piso" de demanda que pode anular a tentativa chinesa de isolamento produtivo.

A resposta brasileira: diversificação e valor agregado

Para o setor produtivo, a estratégia de mitigação passa por não tratar a China como destino único. Fabrício Morais Rosa, da Aprosoja Brasil, indica que o horizonte de dez anos permite uma adaptação gradual, com a abertura de mercados no Marrocos, Japão e outros países asiáticos.

Além da diversificação de destinos, a solução interna reside na mudança do modelo de exportação:

Consumo Interno: Ampliar a mistura de biodiesel para absorver o excedente de óleo de soja no mercado doméstico.

Ampliar a mistura de biodiesel para absorver o excedente de óleo de soja no mercado doméstico. Industrialização: Migrar da exportação do grão bruto para a proteína de alta qualidade (valor agregado).

Migrar da exportação do grão bruto para a proteína de alta qualidade (valor agregado). Tecnologia de Baixo Carbono: A Embrapa foca em agricultura de baixo carbono para responder a exigências de rastreabilidade, não apenas da China, mas especialmente da União Europeia, que compra 10% da soja e 50% do farelo brasileiro.

Em suma, a projeção chinesa de reduzir as compras em 26% funciona mais como um sinal de alerta para a competitividade brasileira do que como uma sentença de queda nas vendas. O risco real não está apenas no volume importado por Pequim, mas na capacidade do Brasil de comprovar a sustentabilidade de sua produção para não ser barrado por barreiras não tarifárias.