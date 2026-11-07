Agronegócio lidera percepção de contribuição para desenvolvimento sustentável no Brasil

O agronegócio brasileiro consolidou-se como o setor com a imagem mais positiva em termos de contribuição para o desenvolvimento sustentável, segundo a pesquisa Rep360º, realizada pelo instituto Ipsos. O levantamento aponta que 51% dos entrevistados classificam a atuação do setor como "boa" ou "muito boa".

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Para contextualizar a liderança, o agronegócio supera outros segmentos como meios de pagamento (50%), alimentos e bebidas (49%), farmácias (49%), energia (47%), mídia e comunicação (47%), entretenimento (47%) e varejo eletrônico (47%).

Contudo, a análise do saldo (diferença entre avaliações positivas e negativas) revela uma nuance importante: embora lidere em aprovação absoluta, o agronegócio ocupa a sétima posição no ranking de saldo, com 32 pontos. O topo desta lista é ocupado por meios de pagamento (39 pontos), seguido por farmácias (38) e alimentos/bebidas (36). No extremo oposto, o setor de tabaco apresenta o desempenho mais crítico, com um saldo negativo de 29 pontos.

A Ipsos destaca que esse resultado é relevante dado que o agronegócio é frequentemente o centro de controvérsias ambientais no debate público. A empresa sugere que a percepção de peso econômico, geração de empregos e a presença do setor no cotidiano do brasileiro podem estar "puxando" a avaliação positiva sobre sustentabilidade.

Entre a narrativa e a métrica

Mônika Bergamaschi, diretora da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), observa que houve uma evolução histórica na imagem do produtor rural, que no passado era comparada negativamente a políticos e funcionários públicos. Segundo a dirigente, a melhora advém de esforços de comunicação, mas ela faz uma ressalva técnica: a realidade não é uniforme. Bergamaschi diferencia a modernização sustentável de práticas ilegais, como o desmatamento e a exploração de mão de obra, defendendo punições rigorosas para esses casos.

Do ponto de vista técnico, Clenio Pillo, diretor de P&D da Embrapa, argumenta que a mudança de percepção é fruto de 50 anos de evolução científica. Pillo traz números concretos para embasar a tese de sustentabilidade:

Plantio Direto: Aplicado em 45 milhões de hectares (cerca de 65% das lavouras temporárias), reduzindo a erosão e conservando a umidade do solo.

Aplicado em 45 milhões de hectares (cerca de 65% das lavouras temporárias), reduzindo a erosão e conservando a umidade do solo. Fixação Biológica de Nitrogênio: Utilizada especialmente na soja, a técnica substitui fertilizantes químicos, gerando uma economia estimada em R$ 75 bilhões anualmente e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa.

Para Pillo, a "narrativa" de sustentabilidade deve agora migrar para a era dos indicadores mensuráveis. "O mundo inteiro hoje quer saber: sustentável, mas onde estão os números?", afirma o pesquisador, defendendo a recuperação de pastagens degradadas para evitar a abertura de novas áreas.

Impacto local e capilaridade

A aplicação prática desses conceitos aparece em iniciativas regionais. Em Cruzeiro (SP), o Sindicato Rural implementou a restauração de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e nascentes através do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e mercados voluntários de carbono. O projeto já recuperou ou está restaurando aproximadamente mil hectares, incluindo 85 hectares em áreas estratégicas de abastecimento hídrico e a instalação de 27 biodigestores para evitar a contaminação da água por esgoto doméstico.

Matheus Kfouri Marino, presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus, ressalta que a democratização dessas tecnologias é o maior desafio, dado que 80% dos produtores brasileiros são pequenos e médios. Segundo Marino, as cooperativas atuam como o elo que transforma a ciência em resultado no campo, reduzindo desperdícios e otimizando o manejo do solo.

Apesar do avanço na percepção, Marino identifica que a comunicação ainda falha nos grandes centros urbanos, onde persistem estigmas de monocultura e uso indiscriminado de defensivos. A solução proposta para os próximos anos é a adoção de inventários de carbono e certificações com metodologias internacionais reconhecidas.