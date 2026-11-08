Dívida bilionária pressiona gigante: venda de ativos muda rumo da siderúrgica no Brasil

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) firmou um acordo no último sábado (7) para a venda de sua divisão de cimentos à chinesa Huaxin por R$ 12,7 bilhões. A transação, divulgada originalmente pela coluna Pipeline do jornal Valor Econômico, altera a configuração do mercado de materiais de construção no Brasil, projetando elevar a Huaxin ao posto de segunda maior fabricante de cimento do país.

Para a CSN, a operação não é apenas uma saída estratégica de um segmento, mas uma ferramenta de gestão de passivos. O objetivo central é a desalavancagem: a companhia pretende antecipar junto a instituições financeiras parte do montante previsto na venda para acelerar a redução de seu endividamento e reorganizar a estrutura de capital.

Do lado da Huaxin, a movimentação sinaliza a concretização de um interesse chinês em ativos industriais básicos e de infraestrutura no Brasil. Ao absorver os ativos da CSN Cimentos, a empresa chinesa ganha escala imediata em um setor que opera como termômetro da construção civil e dos investimentos públicos e privados em obras.

O ponto crítico da operação reside na liquidez. A tentativa da CSN de antecipar recursos via bancos indica que a urgência na redução da dívida é superior ao tempo de fechamento burocrático e financeiro da transação, buscando transformar a promessa de venda em fluxo de caixa imediato para abater obrigações financeiras.