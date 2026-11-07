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Governo federal cria Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos

economia

O governo brasileiro está movimentando a estrutura do Estado para alterar a posição do país na cadeia global de valor, transitando de exportador de matéria-prima para processador tecnológico. O ponto central dessa estratégia é a criação do Conselho Nacional para Industrialização dos Minerais Críticos e Estratégicos, um colegiado presidido diretamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Na prática, a instalação deste conselho muda a governança sobre 27 minerais estratégicos já catalogados. O objetivo técnico é implementar a regulamentação e o mapeamento desses recursos para forçar a agregação de valor local. Isso impacta diretamente três setores fundamentais:

  • Defesa e Alta Tecnologia: A garantia de insumos para a cadeia de semicondutores, supercomputadores de IA e a indústria aeronáutica (Embraer).
  • Segurança Alimentar: A canalização de minerais para a produção interna de fertilizantes, visando reduzir a dependência de importações para o agronegócio.
  • Soberania Industrial: A tentativa de romper o ciclo de exportação de minério bruto.

Em entrevista à TV 247, o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, comparou a relevância institucional do conselho à fundação da Petrobras, tratando a medida como um passo concreto para a independência tecnológica do país.

No campo diplomático, Amorim descreveu a atuação de Lula como um motor para a expansão dos BRICS e a consolidação do Brasil como articulador do Sul Global. O mecanismo utilizado é o diálogo pragmático com potências como China, Índia e Rússia, buscando a transição para uma ordem multipolar.

Quanto à integração regional, a diretriz é a reconstrução de parcerias comerciais e de infraestrutura na América Latina, sob a premissa de não intervenção. Amorim foi enfático ao afirmar que o combate ao crime organizado na região deve ocorrer via mecanismos regionais autônomos, rejeitando a interferência de agendas militares estrangeiras.

Por fim, o governo sinaliza a intenção de normatizar o ambiente digital. A regulação das Big Techs e do uso da Inteligência Artificial é vista não apenas como uma questão ética, mas como uma medida de soberania tecnológica para proteger a infraestrutura social e política do Brasil.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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