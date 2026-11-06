Governo brasileiro estuda proibir exportação de níquel bruto para forçar industrialização local

O governo brasileiro sinaliza uma mudança de paradigma na gestão de seus recursos minerais: a transição de um modelo puramente exportador de matéria-prima para um de industrialização local. Durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (Cimce), ministros do governo Lula discutiram a possibilidade de proibir a exportação de níquel bruto, utilizando a estratégia adotada pela Indonésia como referência.

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O ponto central da discussão é a nova Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). O governo federal estabeleceu uma lista de 27 minerais que terão prioridade no acesso a incentivos. Para organizar a aplicação desses recursos, os minerais foram divididos em três classes de prioridade. Os critérios para essa classificação não são aleatórios; eles consideram a concentração global da produção, riscos geopolíticos, a facilidade de substituição do mineral e, crucialmente, a posição atual do Brasil em cada cadeia produtiva.

Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, a segmentação dessas classes permite que o Estado não apenas facilite o financiamento, mas também exerça controle sobre a produção. A lógica é clara: forçar a verticalização da indústria. Rosa citou explicitamente o caso da Indonésia, que ao restringir a saída do níquel bruto, obrigou as empresas interessadas no mineral a instalarem plantas de processamento e transformação dentro do território indonésio.

Questionado sobre o risco de afastar capital estrangeiro com medidas restritivas, o ministro argumentou que a nova política, ao contrário, oferece a segurança jurídica necessária para a entrada de novos investimentos, desde que estes estejam alinhados ao objetivo de agregar valor ao produto final.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou a tese ao analisar a dinâmica de poder entre a Indonésia e a China. Silveira destacou que, embora a Indonésia detenha 60% da produção mundial de níquel, o país era anteriormente apenas um fornecedor de insumos para a China. Após enfrentar disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e mudar sua política mineral, a Indonésia conseguiu atrair a indústria de ponta: a CATL, maior fabricante de baterias do mundo e de capital chinês, instalou suas operações no país asiático.

O objetivo do governo brasileiro, portanto, é replicar esse mecanismo. A meta não é a simples extração, mas o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva no Brasil, transformando a vantagem geológica em vantagem industrial.