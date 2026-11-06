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Risco-país da Argentina sobe para nível mais alto desde dezembro de 2024 após eleições nos EUA

economia

O mercado financeiro argentino reagiu com nervosismo nesta quinta-feira (5) ao resultado das eleições legislativas nos Estados Unidos. O risco-país da Argentina saltou 5,64%, atingindo a marca de 1.042,88 pontos — o nível mais alto registrado desde dezembro de 2024. O movimento reflete a percepção de que a derrota do Partido Republicano fragiliza o suporte político e financeiro do presidente Donald Trump ao governo de Javier Milei.

Хавьер Милей и Дональд Трамп
Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101
Хавьер Милей и Дональд Трамп

Na prática, a subida do risco-país indica que os investidores agora exigem um prêmio maior para financiar a Argentina em comparação aos títulos do Tesouro americano. Esse aumento encarece diretamente a rolagem da dívida pública argentina. A desconfiança transbordou para os títulos específicos: um papel com vencimento em setembro de 2029 caiu 2,29%, sendo negociado a US$ 48,289, enquanto seu rendimento (yield) saltou de 8,4% para 9,3%.

O gatilho para essa volatilidade foi a nova configuração do Congresso americano. De acordo com a Folha de São Paulo, a maioria conquistada pelos Democratas tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado coloca em xeque a continuidade da assistência financeira de Washington para Buenos Aires.

Os números da apuração mostram a magnitude da mudança: na Câmara, a oposição democratas assegurou 251 das 435 cadeiras, contra 155 dos republicanos. No Senado, os democratas já garantiram ao menos 54 dos 100 assentos.

Essa mudança de correlação é crítica porque a estabilidade recente de Milei esteve ancorada em Washington. Em outubro de 2025, durante as legislativas argentinas, Trump condicionou explicitamente o apoio ao governo Milei ao sucesso eleitoral do aliado, chegando a declarar: "Se Milei não ganhar, não seremos generosos com a Argentina”. O resultado prático dessa aliança foi um pacote de socorro de US$ 20 bilhões injetado pelos EUA para evitar que a Argentina mergulhasse em uma crise cambial aguda.

Além do fator político bilateral, os ativos argentinos foram arrastados por um movimento global de aversão ao risco. As bolsas americanas registraram quedas expressivas: o S&P 500 recuou 4,16% (7.368 pontos), o Dow Jones caiu 3,44% (51.521 pontos) e o Nasdaq despencou 5,52% (24.315 pontos).

Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, observa que, embora a queda nos índices americanos pressione naturalmente os mercados emergentes, o componente específico da relação Washington-Buenos Aires é o que mais pesa no momento. Para a especialista, o aumento do prêmio de risco na Argentina é a soma de um ambiente global cauteloso com o temor real de que Milei perca seu principal fiador externo.

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Author`s name Petr Ermilin
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