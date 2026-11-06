Goiás já produz mas Brasil cobra: transferência de tecnologia vira condição

O Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo, mas a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva altera a dinâmica de acesso a esses recursos. De acordo com reportagem da Reuters, a administração brasileira agora impõe uma condição clara para a exploração mineral: a transição de exportador de matéria-prima para um polo de processamento industrial.

Photo: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

O foco do governo não é a exclusão do capital estrangeiro, mas a mudança do denominator do lucro. Em vez de apenas conceder permissões de extração, o Brasil busca a transferência de tecnologia e a instalação de unidades de refino e fabricação em solo nacional. O objetivo é capturar as etapas de maior valor agregado da cadeia produtiva, evitando que o país forneça o insumo bruto enquanto a riqueza tecnológica e financeira fica retida no exterior.

Essa estratégia é explicitamente inspirada no modelo chinês. Marco Lage, do Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), destaca que a China consolidou sua hegemonia global não apenas minerando, mas dominando a separação e o refino dos minerais nos últimos 30 anos. Para o Brasil, a meta é replicar essa lógica para alimentar setores de alta tecnologia, como veículos elétricos e sistemas de defesa.

Geopoliticamente, a vitória de Lula representa um freio nas expectativas de Washington. A reportagem indica que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro — que sinalizou a Donald Trump uma "parceria estratégica de longo prazo" — poderia ter facilitado o acesso rápido e preferencial dos EUA às reservas brasileiras, possivelmente com a flexibilização das exigências de industrialização local.

Agora, os Estados Unidos enfrentam um governo que utiliza a disputa tecnológica entre Washington e Pequim como alavanca de negociação. Embora a Casa Branca, via porta-voz Matthew Middleton, afirme que a diversificação das cadeias de suprimentos é de interesse mútuo, o Brasil condiciona essa cooperação ao desenvolvimento de sua própria autonomia industrial.

No entanto, há um hiato crítico entre a posse da reserva e a capacidade de processamento. Ramon Barua, presidente-executivo da Aclara Resources, alerta que o Brasil ainda não possui a tecnologia necessária para a separação desses minerais. Atualmente, a mina Serra Verde, em Goiás (adquirida pela USA Rare Earth), é a única operação comercial no país, mas a previsão é que ela só atinja a capacidade total de produção ao final de 2027.

Para formalizar essa transição, o governo trabalha na regulamentação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O CIMCE já classificou as terras raras como de "alta prioridade" entre 27 minerais monitorados. O conselho terá a função de analisar mudanças no controle societário de mineradoras e avaliar contratos internacionais para garantir que os interesses nacionais prevaleçam.

As novas regras detalhadas devem ser apresentadas no início de 2027. Para o setor privado, a prioridade agora é a segurança jurídica. Especialistas, como Gabriela Salazar, do escritório Azevedo Sette Advogados, enfatizam que investidores precisam de previsibilidade para alocar capital em projetos de longo prazo, enquanto a indústria espera que o governo utilize incentivos, e não obrigações coercitivas, para fomentar a industrialização do setor.