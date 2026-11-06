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Limites da geologia foram superados no Brasil: a produção de hidrocarbonetos mudou o mapa energético

economia

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Brasil atingiu um novo recorde histórico na extração de hidrocarbonetos, com a produção total somando 6,12 milhões de BOE/dia. O resultado reflete a expansão da capacidade de extração em campos de águas profundas, especificamente nos reservatórios pré-sal.

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Estrutura Física da Produção

Em setembro de 2026, a composição física da oferta foi de 4,711 milhões de barris/dia de petróleo e 223,98 milhões de m³/dia de gás natural. O segmento de pré-sal constitui a base técnica dessa oferta, responsável por 83,3% do volume total (5,1 milhões de BOE/dia). Essa extração ocorre através de 205 poços ativos, que sustentam a produção de 3,945 milhões de barris/dia de óleo e 183,66 milhões de m³/dia de gás, representando um crescimento anual de 23,1% nesse específico setor de difícil acesso geológico.

Infraestrutura e Capacidade Operacional

A viabilidade econômica e operacional dessa extração depende diretamente das unidades flutuantes de produção (FPSOs), que funcionam como instalações de processamento offshore, eliminando a necessidade de complexas infraestruturas de dutos submarinos a grandes profundidades. O campo de Búzios, no Bacia de Santos, permanece como o principal nó de suprimento, com 1,19 milhões de barris/dia de petróleo e 49,99 milhões de m³/dia de gás. Entre os ativos individuais, o FPSO Almirante Tamandaré lidera a extração de óleo com 259.514 barris/dia, enquanto o FPSO Sepetiba (campo Mero) domina a produção de gás com 13,55 milhões de m³/dia.

Dependência Operacional e Ativos

A dinâmica de mercado brasileira é estritamente vinculada à capacidade de extração marítima, que responde por 98,1% do petróleo e 89% do gás produzido. Essa concentração física implica uma alta dependência da operabilidade das plataformas. A Petrobras, incluindo suas participações em joint ventures, controla 87,02% desse volume total de hidrocarbonetos, consolidando uma estrutura de oferta em que a disponibilidade física está fortemente centralizada na capacidade técnica e logística desse operador, limitando a variação da oferta negociável a curto prazo às restrições de manutenção e processamento dessas instalações específicas.

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Author`s name Petr Ermilin
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