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Derrota republicana nos EUA coloca em risco swap de US$ 20 bilhões para governo Milei

economia

A derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas dos Estados Unidos criou um gargalo político que pode comprometer a estabilidade financeira do governo de Javier Milei. O ponto central da tensão é o acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões, firmado em outubro de 2025 entre o Tesouro norte-americano e o Banco Central da Argentina. Com a ascensão dos democratas no Congresso, o mecanismo deixa de ser apenas uma ferramenta técnica e passa a ser um alvo político.

Para entender a gravidade, é preciso olhar para a natureza desse recurso. O acordo não é um desembolso imediato, mas uma linha de crédito. Em dezembro de 2025, Buenos Aires já havia utilizado e devolvido US$ 2,5 bilhões dessa linha. O problema não é a dívida atual, mas a disponibilidade futura: o acesso a esses US$ 20 bilhões é o que sustenta a percepção de solvência da Argentina diante de crises cambiais.

O avanço democrata muda a dinâmica de fiscalização. Até então, o controle sobre o Fundo de Estabilização Cambial (instrumento do Tesouro usado no swap) era burocrático e baseado em relatórios. Agora, com maior controle das comissões parlamentares, os democratas — liderados por figuras como a senadora Elizabeth Warren — ganham poder para convocar autoridades e exigir documentos. Existe inclusive a pressão para que o mecanismo seja encerrado, questionando a manutenção de um auxílio concedido sob justificativas políticas durante a campanha argentina.

Embora a Casa Branca, sob Donald Trump, mantenha o apoio a Milei e o secretário Scott Bessent defenda a rentabilidade da operação, o custo político subiu. Para bloquear qualquer nova assistência, os democratas precisariam de dois terços do Congresso para derrubar um eventual veto presidencial — uma barra alta, mas que não impede a criação de um ambiente de incerteza que afeta os mercados.

O impacto real desse cenário reflete-se na discrepância entre o que o governo Milei chama de "bazuca de dólares" e a realidade dos vencimentos. O governo estima ter US$ 125 bilhões em instrumentos financeiros (incluindo swaps com EUA e China). No entanto, esse número é enganoso por misturar capacidade contingente com reservas líquidas.

Os dados do setor privado revelam o verdadeiro gap financeiro para 2027:

  • Vencimentos previstos: US$ 30,1 bilhões.
  • Financiamento identificado: US$ 7,4 bilhões.
  • Déficit de cobertura: US$ 22,7 bilhões.

Essa fragilidade já é precificada pelo mercado. O risco-país da Argentina, calculado pelo JP Morgan, saltou para 827 pontos-base após as eleições americanas — o nível mais alto desde outubro de 2025 e mais que o dobro do piso de 403 pontos registrado em julho. Simultaneamente, os títulos soberanos argentinos acumulam perdas anuais entre 5% e 14%.

Para o economista Ramiro Tosi, ex-subsecretário de Financiamento da Argentina, a derrota republicana retira "graus de liberdade" financeiros de Milei. A dependência de um apoio externo que agora enfrenta resistência legislativa em Washington deixa o governo argentino vulnerável a qualquer nova turbulência cambial, forçando-o a escolher entre acumular reservas rapidamente, renegociar dívidas ou tentar a via diplomática via FMI e Banco Mundial.

Além do financeiro, há o custo geopolítico. A estratégia de Milei foi baseada em uma aposta total no alinhamento com Trump. Com um Congresso hostil em Washington e derrotas de aliados na região, a narrativa de "blindagem política" de Buenos Aires perde força, transformando o suporte financeiro dos EUA em uma variável instável e sujeita a negociações partidárias internas nos Estados Unidos.

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