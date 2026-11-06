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A economia brasileira em xeque: os bastidores da instabilidade que assusta os investidores

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A volatilidade recente dos ativos financeiros brasileiros — marcada pela queda da Bolsa, alta do dólar e subida dos juros futuros após a reeleição de Lula — está sendo interpretada por setores políticos, como o deputado Lindbergh Farias, como uma tentativa de sabotagem do mercado. No entanto, uma análise técnica dos fluxos indica que o movimento é mais complexo do que uma simples disputa ideológica.

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Segundo a colunista Maria Carolina Gontijo, a "Duquesa de Tax" do Estadão, parte dessa oscilação é, na verdade, um ajuste de posições. Investidores que haviam apostado na vitória de Flávio Bolsonaro precisaram recalibrar seus portfólios para a nova realidade política, o que naturalmente gera pressão nos preços.

Além do ajuste pós-eleitoral, o mercado reage a propostas concretas de política monetária. Um ponto central de tensão é a sugestão do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, que propõe alterar a condução das políticas fiscal e monetária para reduzir a taxa Selic de forma gradual, dentro de faixas com limites e exceções, visando aliviar o custo da dívida pública.

Embora o Ministério da Fazenda tenha negado que tal proposta esteja em discussão oficial, a simples circulação do plano gerou ruído. Para o investidor, o problema não é a redução dos juros em si — que seria benéfica para empresas e governo -, mas o mecanismo utilizado e suas consequências secundárias. A preocupação reside no risco de que uma queda forçada da Selic, sem o devido lastro fiscal, possa disparar a inflação e desequilibrar as contas públicas.

O mecanismo de transmissão é direto: se a percepção de risco aumenta e a confiança na gestão econômica diminui, o capital busca refúgio em ativos mais seguros. Isso provoca a subida do dólar, que por sua vez pressiona os preços internos (inflação), forçando a elevação dos juros de longo prazo para compensar o risco.

Lara Resende sugere a utilização de reservas internacionais para mitigar a volatilidade cambial decorrente de sua proposta, mas a eficácia real dessa proteção é questionada pelo mercado. O cenário demonstra que a flutuação dos indicadores não é necessariamente um ato político, mas um reflexo da incerteza sobre a compatibilidade entre a meta de juros baixos e a estabilidade monetária do país.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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