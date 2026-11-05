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China condiciona compra de produtos agrícolas dos EUA à redução de tarifas

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O Ministério do Comércio da China condicionou a expansão das importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos à implementação efetiva de um acordo de redução mútua de tarifas. Em comunicado emitido nesta quinta-feira (5), Pequim sinalizou que o volume de compras não será ampliado sem que haja contrapartidas tarifárias concretas.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O impasse central gira em torno de um pacote de reduções recíprocas estimado em US$ 60 bilhões, discutido durante a cúpula de setembro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump. O desenho do acordo prevê uma troca de "US$ 30 bilhões por US$ 30 bilhões". Dentro dessa lógica, a China importaria cerca de US$ 17 bilhões em produtos agrícolas americanos em 2024, mas o plano ainda carece de finalização técnica.

A análise dos dados reais revela um descompasso entre os compromissos declarados e a execução:

  • Soja: A China mantém o ritmo e está no caminho para cumprir as metas de compra.
  • Outros agrícolas (carne, milho, etc.): Entre janeiro e setembro, as aquisições somaram apenas US$ 7,2 bilhões, segundo análise da Reuters.
  • Histórico: As importações de produtos agrícolas (excluindo a soja) atingiram o menor nível para o período desde 2019, ano que marcou o pico da primeira guerra comercial entre as duas potências.

Existe ainda uma zona cinzenta sobre a cronologia do acordo: a Casa Branca informou em maio que Pequim concordou com compras anuais de US$ 17 bilhões em produtos agrícolas a partir de 2026. No entanto, não está claro se a contagem para as metas de 2024 começou com esse anúncio de maio ou se a execução financeira depende da conclusão prévia dos cortes tarifários solicitados pela China.

Para o mercado, a questão não é apenas diplomática, mas de viabilidade econômica. Operadores informaram à Reuters que, sem a redução das tarifas, compras em larga escala tornam-se comercialmente inviáveis. Esse cenário mantém a pressão sobre os agricultores norte-americanos, que já lidam com a alta nos custos de combustível e a incerteza sobre a drenagem de seus estoques.

O próximo passo para tentar destravar a pauta será a reunião do grupo de trabalho agrícola, prevista para ocorrer antes do fim do ano.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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