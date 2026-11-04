Lula reúne cúpula econômica para conter volatilidade do mercado

O governo brasileiro enfrenta um momento crítico de coordenação entre a política fiscal e a monetária. Nesta quinta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião em Brasília com a cúpula econômica atual, ex-ministros e conselheiros para tentar estancar a volatilidade dos mercados após a sua reeleição. O encontro, confirmado pela CNN Brasil, coloca na mesma mesa nomes como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, seu antecessor Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e figuras históricas da economia petista, como Guido Mantega e Aloizio Mercadante.

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O centro do debate é a sustentabilidade da dívida pública. Atualmente, a dívida bruta do Brasil aproxima-se de 83% do Produto Interno Bruto (PIB), com um custo de juros que consumiu cerca de 9% do PIB nos últimos 12 meses. Para o mercado, esses números, somados à ausência de um pacote definitivo de ajustes para 2027, geram insegurança sobre a capacidade do governo de honrar promessas sociais sem deteriorar ainda mais as contas públicas.

A urgência da reunião é acentuada por um movimento recente do Banco Central. O Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de quedas e manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, justificando a decisão por riscos inflacionários e a piora nas expectativas econômicas. Essa divergência entre a necessidade de crescimento do Planalto e a prudência do BC é o ponto nevrálgico da discussão.

Dentro do campo governista, a divergência sobre como lidar com os juros é evidente. De um lado, economistas como André Lara Resende propõem a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional para reduzir a Selic para 7,5% ao ano — uma medida que beira o controle administrativo e que é vista com ceticismo por investidores e pela própria equipe técnica de Durigan. O ministro da Fazenda já descartou a adoção de mecanismos de tabelamento de juros, defendendo, em vez disso, um ajuste fiscal gradual baseado na revisão de despesas e benefícios tributários.

Enquanto a composição do ministério para 2027 segue indefinida — com nomes como Rafael Fonteles sendo cogitados, embora ausentes desta reunião -, a pressão por sinais concretos aumenta. O governo tenta equilibrar a manutenção de programas sociais com a necessidade de estabilizar o endividamento, num cenário onde a desvalorização do real já forçou o Banco Central a elevar as projeções de inflação.

A tentativa de acalmar os mercados deve culminar em um pronunciamento do presidente Lula em rede nacional no próximo domingo (8), onde a expectativa é que ele tente reafirmar a compatibilidade entre a responsabilidade fiscal e a agenda social do quarto mandato.