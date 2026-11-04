Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Lula reúne cúpula econômica para conter volatilidade do mercado

economia

O governo brasileiro enfrenta um momento crítico de coordenação entre a política fiscal e a monetária. Nesta quinta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião em Brasília com a cúpula econômica atual, ex-ministros e conselheiros para tentar estancar a volatilidade dos mercados após a sua reeleição. O encontro, confirmado pela CNN Brasil, coloca na mesma mesa nomes como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, seu antecessor Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e figuras históricas da economia petista, como Guido Mantega e Aloizio Mercadante.

Инфляция
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инфляция

O centro do debate é a sustentabilidade da dívida pública. Atualmente, a dívida bruta do Brasil aproxima-se de 83% do Produto Interno Bruto (PIB), com um custo de juros que consumiu cerca de 9% do PIB nos últimos 12 meses. Para o mercado, esses números, somados à ausência de um pacote definitivo de ajustes para 2027, geram insegurança sobre a capacidade do governo de honrar promessas sociais sem deteriorar ainda mais as contas públicas.

A urgência da reunião é acentuada por um movimento recente do Banco Central. O Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de quedas e manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, justificando a decisão por riscos inflacionários e a piora nas expectativas econômicas. Essa divergência entre a necessidade de crescimento do Planalto e a prudência do BC é o ponto nevrálgico da discussão.

Dentro do campo governista, a divergência sobre como lidar com os juros é evidente. De um lado, economistas como André Lara Resende propõem a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional para reduzir a Selic para 7,5% ao ano — uma medida que beira o controle administrativo e que é vista com ceticismo por investidores e pela própria equipe técnica de Durigan. O ministro da Fazenda já descartou a adoção de mecanismos de tabelamento de juros, defendendo, em vez disso, um ajuste fiscal gradual baseado na revisão de despesas e benefícios tributários.

Enquanto a composição do ministério para 2027 segue indefinida — com nomes como Rafael Fonteles sendo cogitados, embora ausentes desta reunião -, a pressão por sinais concretos aumenta. O governo tenta equilibrar a manutenção de programas sociais com a necessidade de estabilizar o endividamento, num cenário onde a desvalorização do real já forçou o Banco Central a elevar as projeções de inflação.

A tentativa de acalmar os mercados deve culminar em um pronunciamento do presidente Lula em rede nacional no próximo domingo (8), onde a expectativa é que ele tente reafirmar a compatibilidade entre a responsabilidade fiscal e a agenda social do quarto mandato.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Animais
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras
Brasil
Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras
Mais populares
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins

A mirabelle, com frutos dourados e sabor intenso, recupera seu espaço nos jardins brasileiros, revelando vantagens de cultivo que valem a pena explorar.

Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar
O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
Calzone de frango: massa fermentada mantém integridade durante 30 minutos de forno
Ameaça real no Cáucaso: Bruxelas prepara medidas drásticas que mudarão o destino da Geórgia até 2027 Ksenia Semenova Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel Olesya Kireeva Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina? Dmitriy Sokolov
Salada de atum em esferas cobertas por cenoura imitando tangerinas
SUV familiar ganha quatro polegadas: Nissan Pathfinder XE-V6 agora encara terrenos que antes danificavam a versão de série
Jardim sem manutenção constante: a escolha vegetal que redesenhou o padrão de cercas vivas urbanas
Jardim sem manutenção constante: a escolha vegetal que redesenhou o padrão de cercas vivas urbanas
últimos materiais
Visual 2027: Paleta e Texturas da Cabra de Fogo
Ataques a embarcações no Estreito de Gibraltar e a cognição das orcas
Fisologia da pectina: a densidade natural da geleia de physalis dispensa espessantes
Operação Influencer: 30 dispositivos apreendidos continuam inacessíveis ao Ministério Público
Cortes 2027: seleção baseada na densidade e textura natural
Principais vulnerabilidades técnicas dos crossovers Chery l
Como um tambor de metal reduz o esforço físico e organiza a rotina de jardinagem
Por que usar álcool para calmar a mente agrava transtornos psiquiátricos
Portugal e Alemanha assinam acordo de defesa: compra de 72 blindados Boxer e base de satélites nos Açores
Ameaça real no Cáucaso: Bruxelas prepara medidas drásticas que mudarão o destino da Geórgia até 2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.