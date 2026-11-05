Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Avolon adquire 140 Boeing 737 MAX 10 após aprovação de acionistas da Bohai Leasing
Cientistas alertam para desperdício de fibras em restos de frutas e vegetais comuns
Governo de Lula formaliza alíquotas do Imposto Seletivo para 2027
Euonymus alatus: a cor vibrante que exige sol pleno e solo drenado para durar 50 anos
Mariposas usam genitais machos para emitir ultrassom contra morcegos
Macieiras modernas exigem gestão de cálcio e porta-enxertos específicos
Rússia propõe integração de rotas aéreas, portos e ferrovias para África em troca de contratos de longo prazo
Guiné-Bissau assume coordenação da Associação Lusófona de Dermatologistas Africanos
Pressão dos pneus: o erro de inflar por costume ignora o cálculo de engenharia específico de cada modelo

Gigante chinesa pressiona por espaço: interesse em leilões de Santos pode alterar equilíbrio

economia

A gigante chinesa CCCC (China Communications Construction Company) solicitou formalmente uma audiência com o Ministério de Portos e Aeroportos para discutir sua participação em futuros leilões de infraestrutura no Brasil. O ministro Tomé Franca confirmou a solicitação nesta quarta-feira (4 de novembro de 2026) e indicou que a reunião deve ocorrer nas próximas duas semanas.

Морской порт
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Морской порт

O foco da empresa estão em projetos específicos de alta complexidade e volume financeiro. A CCCC demonstrou interesse direto em leilões de dragagem, com destaque para a concessão do Sistema Aquaviário Integrado (SAIP) Sul-Mirim, e no certame do Tecon-10, o mega terminal de contêineres planejado para o Porto de Santos. No entanto, ambos os processos seguem sem datas definidas para a realização dos leilões.

Este movimento é a sequência de agendas iniciadas em agosto, quando o ministro Franca esteve em Pequim para apresentar o portfólio de projetos brasileiros a investidores chineses. A audiência agora visa transformar esse interesse preliminar em viabilidade de participação nos certames.

A CCCC já possui operações robustas no país, o que estabelece o precedente técnico para novas candidaturas. Em setembro do ano passado, a empresa, em consórcio com o grupo português Mota-Engil, venceu o leilão do túnel Santos-Guarujá. Além disso, a chinesa detém desde 2019 a responsabilidade pela construção da ponte Salvador-Itaparica, obra que, apesar de atrasos causados pela pandemia de covid-19, mantém a empresa inserida nos grandes projetos de engenharia do governo brasileiro.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
SUV familiar ganha quatro polegadas: Nissan Pathfinder XE-V6 agora encara terrenos que antes danificavam a versão de série
Carros
SUV familiar ganha quatro polegadas: Nissan Pathfinder XE-V6 agora encara terrenos que antes danificavam a versão de série
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Jardinagem
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel Olesya Kireeva Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina? Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
Gigante chinesa pressiona por espaço: interesse em leilões de Santos pode alterar equilíbrio
Governo de Lula formaliza alíquotas do Imposto Seletivo para 2027
Euonymus alatus: a cor vibrante que exige sol pleno e solo drenado para durar 50 anos
Mariposas usam genitais machos para emitir ultrassom contra morcegos
Macieiras modernas exigem gestão de cálcio e porta-enxertos específicos
Rússia propõe integração de rotas aéreas, portos e ferrovias para África em troca de contratos de longo prazo
Guiné-Bissau assume coordenação da Associação Lusófona de Dermatologistas Africanos
Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel
Pressão dos pneus: o erro de inflar por costume ignora o cálculo de engenharia específico de cada modelo
A aparente crueldade das aves: mecanismo evolutivo para garantir a sobrevivência da espécie
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.