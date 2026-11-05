Gigante chinesa pressiona por espaço: interesse em leilões de Santos pode alterar equilíbrio

A gigante chinesa CCCC (China Communications Construction Company) solicitou formalmente uma audiência com o Ministério de Portos e Aeroportos para discutir sua participação em futuros leilões de infraestrutura no Brasil. O ministro Tomé Franca confirmou a solicitação nesta quarta-feira (4 de novembro de 2026) e indicou que a reunião deve ocorrer nas próximas duas semanas.

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O foco da empresa estão em projetos específicos de alta complexidade e volume financeiro. A CCCC demonstrou interesse direto em leilões de dragagem, com destaque para a concessão do Sistema Aquaviário Integrado (SAIP) Sul-Mirim, e no certame do Tecon-10, o mega terminal de contêineres planejado para o Porto de Santos. No entanto, ambos os processos seguem sem datas definidas para a realização dos leilões.

Este movimento é a sequência de agendas iniciadas em agosto, quando o ministro Franca esteve em Pequim para apresentar o portfólio de projetos brasileiros a investidores chineses. A audiência agora visa transformar esse interesse preliminar em viabilidade de participação nos certames.

A CCCC já possui operações robustas no país, o que estabelece o precedente técnico para novas candidaturas. Em setembro do ano passado, a empresa, em consórcio com o grupo português Mota-Engil, venceu o leilão do túnel Santos-Guarujá. Além disso, a chinesa detém desde 2019 a responsabilidade pela construção da ponte Salvador-Itaparica, obra que, apesar de atrasos causados pela pandemia de covid-19, mantém a empresa inserida nos grandes projetos de engenharia do governo brasileiro.