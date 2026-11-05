Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo entre 40 economias monitoradas

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 13,75% reacendeu o debate sobre o custo do capital no Brasil e a eficácia do chamado "tripé econômico". A manutenção do patamar coloca o país na posição de maior taxa de juros reais do mundo entre 40 economias monitoradas — um indicador que subtrai a inflação esperada para os próximos 12 meses da taxa nominal, revelando o ganho real do detentor do título.
Para o ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PDT-PR), a persistência desses índices não é apenas uma questão técnica, mas resultado de uma "pressão brutal" sobre o governo federal para preservar a ortodoxia econômica. Requião, via rede social X, questionou se a gestão atual romperá com a lógica de juros que classifica como "absurdos".
O impacto financeiro dessa manutenção é direto e assimétrico. Enquanto a Selic elevada encarece o crédito para a produção, ela maximiza o rendimento de quem opera em renda fixa. Em termos práticos, um capital de R$ 600 mil rende aproximadamente R$ 84 mil anuais com a taxa a 14%, contra R$ 48 mil se a taxa recuasse para 8%. Essa diferença de R$ 36 mil no retorno bruto exemplifica por que setores progressistas e entidades como a Força Sindical denunciam a política como uma transferência de renda para a elite financeira.
A insatisfação não se restringe ao campo político. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também manifestaram críticas. Para o setor produtivo, o custo do dinheiro trava investimentos e reduz a competitividade, especialmente em setores de alto valor agregado que dependem de insumos importados e tecnologia.
O cerne da disputa reside na interpretação do tripé econômico (metas de inflação, câmbio flutuante e metas fiscais):
Políticos como Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) também reforçaram a necessidade de redução imediata para aliviar o peso sobre os trabalhadores e a economia real. O mercado e a política agora voltam seus olhos para a oitava reunião do Copom, marcada para 8 e 9 de dezembro, que definirá o fechamento do ciclo de juros de 2026.
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