Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo entre 40 economias monitoradas

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 13,75% reacendeu o debate sobre o custo do capital no Brasil e a eficácia do chamado "tripé econômico". A manutenção do patamar coloca o país na posição de maior taxa de juros reais do mundo entre 40 economias monitoradas — um indicador que subtrai a inflação esperada para os próximos 12 meses da taxa nominal, revelando o ganho real do detentor do título.

Photo: https://www.bcb.gov.br/ Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)

Para o ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PDT-PR), a persistência desses índices não é apenas uma questão técnica, mas resultado de uma "pressão brutal" sobre o governo federal para preservar a ortodoxia econômica. Requião, via rede social X, questionou se a gestão atual romperá com a lógica de juros que classifica como "absurdos".

O impacto financeiro dessa manutenção é direto e assimétrico. Enquanto a Selic elevada encarece o crédito para a produção, ela maximiza o rendimento de quem opera em renda fixa. Em termos práticos, um capital de R$ 600 mil rende aproximadamente R$ 84 mil anuais com a taxa a 14%, contra R$ 48 mil se a taxa recuasse para 8%. Essa diferença de R$ 36 mil no retorno bruto exemplifica por que setores progressistas e entidades como a Força Sindical denunciam a política como uma transferência de renda para a elite financeira.

A insatisfação não se restringe ao campo político. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também manifestaram críticas. Para o setor produtivo, o custo do dinheiro trava investimentos e reduz a competitividade, especialmente em setores de alto valor agregado que dependem de insumos importados e tecnologia.

O cerne da disputa reside na interpretação do tripé econômico (metas de inflação, câmbio flutuante e metas fiscais):

Câmbio: A flutuação total, sem intervenções estratégicas, pode expor a indústria a volatilidades que inviabilizam o planejamento de longo prazo.

A flutuação total, sem intervenções estratégicas, pode expor a indústria a volatilidades que inviabilizam o planejamento de longo prazo. Inflação: A visão tradicional dita que juros altos freiam o consumo e, consequentemente, os preços. Já a visão crítica argumenta que juros menores reduziriam o custo da dívida pública, estimulariam a oferta de bens e serviços e poderiam atrair capital estrangeiro, derrubando o dólar e a inflação por via da produtividade, e não da recessão.

A visão tradicional dita que juros altos freiam o consumo e, consequentemente, os preços. Já a visão crítica argumenta que juros menores reduziriam o custo da dívida pública, estimulariam a oferta de bens e serviços e poderiam atrair capital estrangeiro, derrubando o dólar e a inflação por via da produtividade, e não da recessão. Fiscal: A rigidez das metas de superávit primário é questionada por economistas que defendem a política anticíclica: o governo deveria gastar mais em períodos de crise para sustentar a demanda, em vez de manter metas lineares independentemente do ciclo econômico.

Políticos como Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) também reforçaram a necessidade de redução imediata para aliviar o peso sobre os trabalhadores e a economia real. O mercado e a política agora voltam seus olhos para a oitava reunião do Copom, marcada para 8 e 9 de dezembro, que definirá o fechamento do ciclo de juros de 2026.