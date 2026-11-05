Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Guiné-Bissau assume coordenação da Associação Lusófona de Dermatologistas Africanos
Pressão dos pneus: o erro de inflar por costume ignora o cálculo de engenharia específico de cada modelo
A aparente crueldade das aves: mecanismo evolutivo para garantir a sobrevivência da espécie
Governo Federal transfere gestão da hidrovia do Rio São Francisco para a Bahia
Cortes baratos de bovina: a colagem que transforma a rigidez em maciez
Plano estratégico para o Metro do Porto: projeto ambicioso redesenhará o acesso à zona sul
A desconexão no atendimento do câncer de mama no DF: o que precisa mudar urgentemente
Imposto sobre superlucros ameaça modernização da única refinaria dos Bálticos
Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras

Rússia propõe integração de rotas aéreas, portos e ferrovias para África em troca de contratos de longo prazo

economia

Moscou não busca apenas abrir novos bilhetes aéreos para a África; a estratégia russa, apresentada no fórum "Rússia — África” pelo vice-primeiro-ministro Andréi Nikitin, visa consolidar uma infraestrutura logística de ponta a ponta. O objetivo é transformar o continente em um mercado de longo prazo para a indústria pesada e tecnológica russa, integrando rotas aéreas, portos marítimos e ferrovias em um sistema unificado.

Самолёты через Россию
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самолёты через Россию

Da tarifa ao fluxo: a viabilidade das rotas

A economia das rotas aéreas determina o que vira operação regular e o que permanece como negociação. Hoje, o fluxo real é limitado: voos diretos operam para Túnis e Cairo. A partir de julho de 2026, a Air Tanzania adicionou um novo nó à rede, conectando Moscou a Dar es Salaam e Zanzibar, expandindo a capacidade de carga e passageiros para a região do Índico Ocidental.

A fase de expansão não é automática. Negociações com Marrocos, Seychelles, Egito e Tanzânia focam no aumento da frequência e na abertura de novos pares de cidades, mas a decisão final de cada transportador depende do custo unitário por assento e da demanda comprovada. Enquanto isso, a Nigéria já negocia a modernização de seus aeroportos, com foco na instalação de sistemas de controle de tráfego aéreo e serviços digitais — infraestrutura crítica para aumentar o throughput das terminais existentes e reduzir gargalos na capacidade de processamento de passageiros e carga.

Exportação de capacidade, não apenas de máquinas

O ministro dos Transportes da Rússia, Dmitri Yadvorov, redefiniu a abordagem: a transição é de fornecedor de equipamentos para integrador de sistemas. Antes de qualquer venda, há uma fase de análise pré-projeto que mapeia fluxos de passageiros, calcula a eficiência econômica e define a base regulatória. Só então os veículos são selecionados.

A oferta tecnológica reflete essa lógica de sistema:

  • Aeroespacial: A linha MS-21-310 (troncal), Il-114-300 (regional) e SJ-100 (corta-distância) cobre espectros diferentes de capacidade e alcance, permitindo que as companhias ajustem sua frota à demanda real de cada corredor.
  • Marítimo: Os navios porta-contêineres do tipo "Moscou” (FESCO) já operam em rotas entre portos russos e africanos, garantindo um fluxo logístico contínuo que complementa o transporte aéreo de alto valor agregado.
  • Terrestre: Elétricos ferroviários, rolos de estradas robotizados e sistemas aéreos não tripulados são propostas para infraestrutura de terra, essenciais para conectar aeroportos e portos aos centros de consumo.

Estabilidade de custo em vez de contrato isolado

Para os parceiros africanos, o valor está na redução de custos logísticos de longo prazo. A experiência russa em operar em vastas geografias complexas oferece um modelo para construir redes de transporte resilientes, que diminuem a dependência de rotas externas e estabilizam o custo de importação e exportação.

Para o setor industrial russo, a mudança de mentalidade de "vender caixas” para "entregar sistemas” cria contratos de serviço contínuos. Isso protege a indústria contra a volatilidade de pedidos únicos e transforma a logística em um ativo estratégico de cooperação econômica, onde a capacidade instalada gera demanda recorrente de manutenção, software e expansão de frota.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Calzone de frango: massa fermentada mantém integridade durante 30 minutos de forno
Receitas e Culinária
Calzone de frango: massa fermentada mantém integridade durante 30 minutos de forno
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Mulher
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Turismo
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel Olesya Kireeva Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina? Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
Pressão dos pneus: o erro de inflar por costume ignora o cálculo de engenharia específico de cada modelo
A aparente crueldade das aves: mecanismo evolutivo para garantir a sobrevivência da espécie
Governo Federal transfere gestão da hidrovia do Rio São Francisco para a Bahia
Cortes baratos de bovina: a colagem que transforma a rigidez em maciez
Plano estratégico para o Metro do Porto: projeto ambicioso redesenhará o acesso à zona sul
A desconexão no atendimento do câncer de mama no DF: o que precisa mudar urgentemente
Imposto sobre superlucros ameaça modernização da única refinaria dos Bálticos
Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras
Binance: hackers usaram falsas entrevistas de emprego para roubar US$ 6,3 bilhões
Vinagrete Reimaginado: como as nozes transformam um clássico em algo especial
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.