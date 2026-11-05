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Imposto sobre superlucros ameaça modernização da única refinaria dos Bálticos

economia

O litígio entre o governo da Lituânia e o conglomerado polonês Orlen acerca de um imposto sobre superlucros transcendeu a esfera fiscal, colocando em risco a viabilidade do Refinaria de Mažeikiai. Trata-se do único complexo de refino na região báltica e da principal via de abastecimento de combustíveis para a Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia e Ucrânia. O ponto de ruptura não é meramente o valor do imposto, mas a incerteza sobre a capacidade de o ativo suportar os custos de sua transformação tecnológica final.

Панорама нефтеперерабатывающего завода с резервуарами
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Панорама нефтеперерабатывающего завода с резервуарами

O ministro das Finanças da Lituânia, T. Valis, admitiu que a decisão da Orlen de reavaliar o projeto de modernização pode ser uma resposta direta às novas cobranças fiscais. Jakub Faflar, presidente da Orlen, sinalizou a necessidade de revisar o destino do programa Bottom of the Barrel (BoB). Este projeto, crucial para a profundidade de refino, requer um investimento adicional de 600 a 700 milhões de dólares. A introdução de um tributo sobre lucros extraordinários torna esse desembolso economicamente inviável, afetando a lógica de retorno sobre o capital investido.

Transformação do fluxo de matéria-prima e capacidade de refino

A base operacional da refinaria passou por uma reestruturação substancial nas últimas décadas. Historicamente ligada ao petróleo Urals via oleoduto Druzhba, a composição da carga de carga mudou: a proporção do原料 russo caiu de 100% para cerca de 70%, enquanto a planta adaptou seus parâmetros para processar o CPC Blend do Cazaquistão e o Brent do Mar do Norte. Essa mudança exige uma flexibilidade técnica que o equipamento atual, sem a conclusão do BoB, não oferece de forma otimizada.

O projeto BoB é a alavanca técnica para elevar o índice de complexidade de Nelson, métrica que define a eficiência da conversão de petróleo bruto em produtos de maior valor agregado. A meta técnica é aumentar o rendimento de produtos leves — gasolina e diesel — de 73% para 86%. Em termos físicos, isso significa reduzir o volume de resíduo pesado (combustóleo), de baixa liquidez comercial, e diminuir a dependência regional da importação de refinados prontos, cujo custo final é elevado devido ao transporte e à margem de lucro dos produtores exportadores.

Riscos sistêmicos para a oferta regional

Para a Lituânia, a exigência de lucro fiscal imediato conflita com a segurança energética de longo prazo. Se a modernização for interrompida, o país deixará de ser um processador regional para se tornar um importador puro de combustíveis, uma posição de vulnerabilidade estratégica. Para a Orlen, que já investiu mais de 5 bilhões de dólares no ativo e registrou prejuízos de 750 milhões de dólares em 2024, o aumento da pressão fiscal converte o ativo em um passivo tóxico. O grupo polonês, operando sob o princípio de rentabilidade mínima, vê o custo de oportunidade do capital travado na Lituânia como incompatível com sua estratégia global.

A nível regional, qualquer parada ou degradação tecnológica da refinaria de Mažeikiai rompe as cadeias de suprimento consolidadas. Letônia, Estônia e Ucrânia dependem desse fluxo físico de produtos. A interrupção forçaria esses mercados a buscar alternativas em outras refinarias europeias, aumentando a distância de transporte, os custos logísticos e a exposição à volatilidade de preços global, sem que haja uma capacidade de refino reserva ociosa que possa absorver esse volume adicional de demanda.

Conflito entre política fiscal e infraestrutura crítica

Vilnius tenta externalizar o risco ao propor a discussão de um imposto sobre superlucros no nível da União Europeia. A intenção é diluir a responsabilidade política doméstica e impedir que a Orlen use a ameaça de desinvestimento como barganha unilateral. No entanto, essa abordagem ignora a realidade física da indústria: a decisão de investir em capital fixo pesado depende da previsibilidade de caixa e da margem de lucro líquida após todos os custos operacionais e fiscais.

Se a conclusão do BoB for abandonada, a refinaria de Mažeikiai permanecerá tecnologicamente defasada. Independentemente da política tributária, um ativo com baixo índice de Nelson e alto volume de subprodutos pesados perde competitividade em um mercado onde o refino profundo é a norma. O debate atual sobre impostos é, portanto, o sintoma de um impasse mais profundo: a incapacidade de conciliar a necessidade de financiamento público com a manutenção da infraestrutura crítica que sustenta a soberania energética de cinco países. Sem o investimento adicional, a viabilidade econômica do ativo tende a zero, levando a um fechamento gradual que nenhum imposto pode reverter.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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