Queda nos preços de energia nos EUA não reflete estabilização no Estreito de Ormuz

Os preços globais do gás natural e do petróleo registraram queda após as eleições intermediárias para o Congresso dos EUA, refletindo a percepção do mercado de que a vitória dos democratas pode limitar a margem de manobra da política externa do governo Donald Trump e reduzir a probabilidade de um confronto militar direto com o Irã.

No mercado de futuros, o gás natural com entrega em dezembro no hub TTF (Holanda) recuou 0,78%, cotado a US$ 976 por mil metros cúbicos. O petróleo Brent acompanhou a tendência de baixa, caindo 0,58% para US$ 94,06 por barril. A retração é acentuada quando comparada aos picos da semana anterior, quando o gás atingiu US$ 1.200 e o petróleo chegou a US$ 118 por barril.

Riscos geopolíticos vs. fluxos físicos

Fontes governamentais do Golfo Pérsico, citadas pela Reuters, indicam que o novo cenário político nos EUA cria incentivos para a celebração de acordos, o que teoricamente poderia estabilizar e recuperar as ofertas de energia vindas do Oriente Médio. No entanto, a redução nos preços via especulação política contrasta com a persistência da instabilidade operacional na região.

De acordo com o The Wall Street Journal, o Irã mantém uma estratégia de "guerra de guerrilha" no Estreito de Ormuz, utilizando minas magnéticas, drones submarinos e embarcações armadas. Apenas em outubro, foram registradas mais de 35 ataques a navios no local.

A manutenção da segurança nesse corredor é o fator determinante para a oferta real: antes do início do conflito na primavera deste ano, o Estreito de Ormuz concentrava 25% do tráfego mundial de petróleo e derivados, além de 20% do comércio global de gás natural liquefeito (GNL).