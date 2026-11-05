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Vitória democrata nos EUA impulsiona ouro e pressiona ações de IA

economia

O mercado financeiro reagiu imediatamente à redistribuição de poder no Congresso dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato. Com a vitória do Partido Democrata, que garantiu a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, observou-se um movimento divergente entre ativos de refúgio e setores de tecnologia de ponta nesta quarta-feira (4 de novembro de 2026).

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As ações de mineradoras de ouro registraram alta superior a 3%, refletindo a aversão ao risco ou a aposta em ativos seguros diante de um novo cenário político. No sentido oposto, empresas focadas em infraestrutura de inteligência artificial (IA), especificamente data centers, sentiram a pressão vendedora: no pré-mercado, a CoreWeave recuou 3,2%, a Applied Digital caiu 3% e a Nebius registrou baixa de 1,3%.

A queda no setor de IA não é meramente especulativa, mas baseia-se em riscos regulatórios concretos. Investidores projetam que a nova maioria democrata possa implementar normas mais rígidas para a operação de sistemas de inteligência artificial e, crucialmente, rever incentivos fiscais anteriormente concedidos a gigantes da tecnologia. Esse movimento é corroborado por declarações de governadores democratas recém-eleitos, que já defendem a necessidade de uma regulação mais severa para a área.

Do ponto de vista do equilíbrio de poder, os democratas conquistaram ao menos 54 das 100 cadeiras do Senado. Este número é o divisor de águas que altera a capacidade de governabilidade de Donald Trump; com a maioria em mãos, a oposição agora detém o mecanismo institucional para barrar propostas legislativas do Executivo e rejeitar indicações presidenciais para cargos estratégicos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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