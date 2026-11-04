Frota indiana em transformação: nova configuração de caça redefine operações conjuntas

A Força Aérea Indiana solicitou formalmente a inclusão do Su-57D, a variante bimotor de dois lugares do caça de quinta geração, na programação de voos do Aero India 2027, em Yelahanka. O movimento sinaliza a transição de uma fase de interesse técnico para a de demonstração de capacidade operacional de uma plataforma modificada para atender à doutrina de combate de Nova Deli.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Истребитель Су-57

O gargalo da adaptação: a configuração de duas cabines

A viabilidade do Su-57D como produto de exportação reside na alteração do cockpit. Diferente da versão base, a modificação "D" integra um segundo posto, alinhando a aeronave à estrutura de treinamento e operação da Índia, cujo núcleo operacional é composto pelos Su-30MKI. Esta mudança física não é apenas ergonômica, mas funcional: permite a redistribuição de carga de trabalho entre o piloto e o operador de sistemas, essencial para a gestão de armamentos complexos e a coordenação de drones subordinados em ambiente de combate digital.

Escalabilidade industrial: a projeção de 500 unidades

De acordo com dados do Centro de Análise do Comércio Mundial de Armas (CAMTO), a demanda potencial indiana pode atingir 500 caças, o que desloca a discussão de uma simples venda para a criação de um ecossistema produtivo regional. O fluxo de entrega proposto divide-se em duas etapas distintas de capacidade:

Fornecimento direto: a entrega de aproximadamente 50 aeronaves prontas, fabricadas na Rússia, para suprir a necessidade imediata de reforço da frota.

a entrega de aproximadamente 50 aeronaves prontas, fabricadas na Rússia, para suprir a necessidade imediata de reforço da frota. Produção licenciada: a montagem de 450 unidades em solo indiano, possivelmente nas instalações da Hindustan Aeronautics Limited (HAL), sob o programa Make in India.

Para a indústria russa, o modelo implica a transição da venda de produto final para a venda de propriedade intelectual (royalties) e o fornecimento de componentes críticos, garantindo a ocupação de longo prazo dos escritórios de design e fornecedores de insumos.

Risco de execução e transferência tecnológica

Fontes da UAC e da Rostec indicam que os voos em Bangalore servirão como prova de conceito para a exportação. Contudo, a conversão de demonstrações aéreas em contratos firmados depende da resolução do gargalo diplomático e técnico: a transferência de tecnologia. A assinatura do contrato permanece condicionada aos termos de transferência de know-how, ponto que historicamente limita a concretização de compras de larga escala por parte de Nova Deli.