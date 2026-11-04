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Zona do Euro: inflação anual acelera para 4,0% em outubro segundo Eurostat

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A inflação anual na zona do euro acelerou para 4,0% em outubro, atingindo o patamar mais elevado dos últimos três anos. O dado, divulgado pelo Eurostat, reflete um aumento em relação aos 3,8% registrados em setembro e confirma as projeções de economistas consultados pela Reuters.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O principal motor desse movimento é a volatilidade nos custos de energia. Como o bloco é dependente de importações energéticas, as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã impactaram diretamente os custos de produção e transporte, repercutindo nos preços finais ao consumidor.

Ao analisar a composição do índice, nota-se que a pressão não está concentrada em um único setor, embora com intensidades diferentes:

  • Alimentos: Especialmente os produtos não processados, que apresentaram alta anual de 4,6%.
  • Serviços: O componente de maior peso na cesta de consumo subiu de 3,2% para 3,3%.
  • Bens industriais: Registraram um aumento de 1,2%, contra 1,1% no mês anterior.

Por outro lado, a inflação subjacente (núcleo), que remove a volatilidade de alimentos e energia para medir a tendência real de preços, manteve-se estável em 2,5%.

Esse cenário coloca o Banco Central Europeu (BCE) em uma posição delicada. Com a inflação significativamente acima da meta de 2%, a autoridade monetária já realizou dois ajustes nas taxas de juros este ano para evitar a ancoragem de expectativas inflacionárias.

Embora o BCE tenha mantido as taxas na última semana, a sinalização de autoridades monetárias da Alemanha e da Itália sugere que um novo aumento é provável para dezembro. Atualmente, o mercado financeiro precifica entre duas e três altas na taxa de depósito — que hoje está em 2,5% — ao longo do próximo ano, ajustando essas apostas conforme a volatilidade dos preços do petróleo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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