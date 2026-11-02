Brasil continuará importando diesel até 2036 apesar de alta na extração de petróleo

O Brasil enfrentará um paradoxo energético na próxima década: enquanto a extração de petróleo bruto dispara, a capacidade de transformá-lo em combustível essencial não acompanha o ritmo. De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2036), elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o país continuará sendo um importador líquido de diesel ao menos até 2036.

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O ponto central da questão não é a falta de matéria-prima, mas o déficit de processamento. A projeção indica que a demanda nacional por diesel A (derivado exclusivamente de petróleo) crescerá 19% entre 2026 e 2036. No mesmo período, a produção doméstica deve subir apenas 13%. Essa diferença de 6 pontos percentuais entre consumo e produção consolida a dependência externa.

Em números absolutos, o volume de importações de diesel deve saltar de aproximadamente 36,6 mil m³/dia em 2026 para cerca de 51 mil m³/dia em 2036. O cenário evidencia a insuficiência do parque de refino: embora a produção de petróleo brasileiro deva atingir 4,9 milhões de barris por dia em 2036, mais da metade desse volume será exportado como óleo bruto, pois o país não tem onde refiná-lo.

A capacidade de refino do Brasil, que hoje é de 2,3 milhões de barris por dia, deve chegar a 2,5 milhões em 2036 — um crescimento modesto de 10% para a próxima década. Para efeito de comparação, entre 2016 e 2026, o setor expandiu apenas 2%, demonstrando uma estagnação quase total na infraestrutura de processamento nos últimos dez anos.

Divergências por combustível: Gasolina, QAV e GLP

Diferente do diesel, a trajetória de outros derivados aponta para a autossuficiência, mas por motivos distintos: não necessariamente por aumento de refino, mas por mudança no consumo e na composição dos produtos.

Gasolina: O governo projeta a autossuficiência devido à estagnação da demanda. O fator determinante é a alteração na mistura obrigatória de etanol anidro (que subiu de 30% para 32% em julho, com metas de chegar a 35%) e a crescente eletrificação da frota de veículos.

O governo projeta a autossuficiência devido à estagnação da demanda. O fator determinante é a alteração na mistura obrigatória de etanol anidro (que subiu de 30% para 32% em julho, com metas de chegar a 35%) e a crescente eletrificação da frota de veículos. Querosene de Aviação (QAV): A dependência externa, hoje em 16%, deve ser eliminada até 2026. O movimento é impulsionado pela implementação obrigatória do SAF (Combustível Sustentável de Aviação) e investimentos específicos em refinarias para produtos de maior valor agregado.

A dependência externa, hoje em 16%, deve ser eliminada até 2026. O movimento é impulsionado pela implementação obrigatória do SAF (Combustível Sustentável de Aviação) e investimentos específicos em refinarias para produtos de maior valor agregado. GLP (Gás Liquefeito de Petróleo): A dependência de importações deve cair com a expansão do processamento de gás natural. A previsão é de um aumento de 22,5% na produção de GLP entre 2026 e 2036, sustentada pela entrada de novas Unidades de Processamento de Gás Natural.