Brasil continuará importando diesel até 2036 apesar de alta na extração de petróleo

O Brasil enfrentará um paradoxo energético na próxima década: enquanto a extração de petróleo bruto dispara, a capacidade de transformá-lo em combustível essencial não acompanha o ritmo. De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2036), elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o país continuará sendo um importador líquido de diesel ao menos até 2036.
O ponto central da questão não é a falta de matéria-prima, mas o déficit de processamento. A projeção indica que a demanda nacional por diesel A (derivado exclusivamente de petróleo) crescerá 19% entre 2026 e 2036. No mesmo período, a produção doméstica deve subir apenas 13%. Essa diferença de 6 pontos percentuais entre consumo e produção consolida a dependência externa.
Em números absolutos, o volume de importações de diesel deve saltar de aproximadamente 36,6 mil m³/dia em 2026 para cerca de 51 mil m³/dia em 2036. O cenário evidencia a insuficiência do parque de refino: embora a produção de petróleo brasileiro deva atingir 4,9 milhões de barris por dia em 2036, mais da metade desse volume será exportado como óleo bruto, pois o país não tem onde refiná-lo.
A capacidade de refino do Brasil, que hoje é de 2,3 milhões de barris por dia, deve chegar a 2,5 milhões em 2036 — um crescimento modesto de 10% para a próxima década. Para efeito de comparação, entre 2016 e 2026, o setor expandiu apenas 2%, demonstrando uma estagnação quase total na infraestrutura de processamento nos últimos dez anos.
Diferente do diesel, a trajetória de outros derivados aponta para a autossuficiência, mas por motivos distintos: não necessariamente por aumento de refino, mas por mudança no consumo e na composição dos produtos.
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O Governo priorizou a entrega da Linha Circular no desenho original para evitar atrasos, descartando a conversão imediata para 'Linha em Laço', que custaria mais 18 milhões de euros.