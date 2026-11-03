Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional

A confirmação de reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas posicionou o Brasil em um cinturão estratégico de hidrocarbonetos no norte da América do Sul, região que já abriga operações de gigantes do setor desde a Colômbia e Venezuela até a Guiana Francesa. A exploração conduzida pela Petrobras na Margem Equatorial, especificamente na costa do Amapá, transforma a área em um dos maiores polos de reservas provadas e potenciais do mundo, rendendo-lhe a alcunha de "nova Dubai”.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University Амазония

Para técnicos do governo do Amapá e executivos de multinacionais, o movimento indica um deslocamento do eixo de investimentos globais: o capital migra do Oriente Médio para o norte da América do Sul. A tese é que a região pode se tornar a principal fronteira energética mundial pelas próximas cinco décadas, combinando abundância de recursos com a ausência de conflitos geopolíticos agudos.

O plano estratégico, articulado entre os governos estadual e federal, é converter o Amapá em um hub de serviços logísticos. O objetivo é conectar a expertise e a cadeia de suprimentos do pré-sal do Rio de Janeiro com a demanda produtiva nas Guianas e no Suriname, onde já operam companhias como ExxonMobil, Shell, Total, Petronas, Chevron e CNPC. A aposta é atrair a engenharia de águas profundas — hoje concentrada no eixo Rio-São Paulo — para atender tanto a base brasileira quanto o Platô das Guianas.

Recentemente, a Petrobras confirmou a terceira descoberta no poço Morpho, na costa amapaense. O timing é crítico: estima-se que a produção do pré-sal no Rio de Janeiro atinja seu pico em 2030, iniciando posteriormente um declínio natural. Esse cenário, somado à possibilidade de o Senado francês revogar a proibição de exploração de hidrocarbonetos em territórios ultramarinos (Lei Hulot de 2017), amplifica o potencial de mercado no "cone Norte".

Contudo, a viabilidade desse hub enfrenta instabilidades políticas e infraestruturais. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sugeriu recentemente que Belém (PA) possui infraestrutura mais preparada que Oiapoque (AP) para sediar a cadeia logística, o que gerou forte reação da Federação das Indústrias do Amapá (Fieap) e de setores políticos locais. Enquanto a Petrobras classifica a disputa como um "conflito fictício" e afirma que a definição logística depende de análises técnicas e viabilidade econômica, o governo do Amapá resiste à ideia de ser apenas um suporte passivo.

No campo da gestão, a transição política no estado traz novas perspectivas. O governador eleito, Antonio Furlan (PSD), manifestou a intenção de criar um fundo soberano para administrar as receitas provenientes de royalties, visando evitar a "doença holandesa" e focar em obras estruturantes.

Apesar do otimismo, o gap entre a descoberta e a operação real é profundo. O setor produtivo aponta gargalos severos:

Mão de obra e certificações: Falta de profissionais qualificados e empresas locais certificadas para cumprir os rigorosos requisitos da Petrobras.

Falta de profissionais qualificados e empresas locais certificadas para cumprir os rigorosos requisitos da Petrobras. Infraestrutura básica: Carência de rede hospitalar especializada e serviços de segurança contra incêndio compatíveis com a indústria de óleo e gás.

Carência de rede hospitalar especializada e serviços de segurança contra incêndio compatíveis com a indústria de óleo e gás. Custo Operacional: Estimativas de empresas do Rio de Janeiro indicam que manter um funcionário no Amapá pode custar até três vezes mais do que no Sudeste, devido a gastos com deslocamento, moradia e serviços básicos.

Para especialistas como Pedro Véliz e Patricia Kong, da Pek Teknep — que abriram escritório em Macapá para auxiliar outras firmas na certificação -, o desenvolvimento será gradual. A transição de uma descoberta geológica para um negócio lucrativo exigirá a superação de desafios climáticos e a construção de uma base industrial que hoje é praticamente inexistente na região.