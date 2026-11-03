Setores expostos a riscos: Moçambique reforça controles para evitar lista cinzenta

Moçambique reforça supervisão de sectores não financeiros para evitar regresso à "lista cinzenta"

Moçambique está a implementar medidas para fortalecer a capacidade de supervisão de actividades e profissões não financeiras designadas (APNFD), com o objectivo central de prevenir o branqueamento de capitais e assegurar que o país não retorne à chamada "lista cinzenta". Esta iniciativa surge no contexto dos preparativos para a próxima avaliação internacional, prevista para 2030.

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As declarações foram feitas por Alberto Mendonça, director dos Serviços Centrais de Estudos e Cooperação Internacional do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), durante um seminário regional sobre supervisão baseada no risco realizado em Maputo.

Cronograma de avaliação e metas institucionais

Segundo o responsável do GIFiM, o processo de avaliação de Moçambique deverá ter início em 2028, culminando na avaliação propriamente dita em 2030. Mendonça sublinhou a necessidade de garantir que os mecanismos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo funcionem de maneira efectiva, visando a manutenção da estabilidade do país fora da lista de monitoria intensificada.

Foco nos sectores vulneráveis e supervisão baseada no risco

O seminário, que reúne reguladores e supervisores da África Oriental e Austral, foca-se no aumento das capacidades técnicas para fiscalizar sectores não financeiros com maior suscetibilidade a práticas ilícitas. Estão sob especial atenção as seguintes áreas:

Imobiliário;

Casinos;

Compra e venda de viaturas;

Serviços jurídicos;

Auditoria e contabilidade;

Comércio de pedras e metais preciosos.

Mendonça explicou que a transição para uma supervisão baseada no risco substitui a fiscalização aleatória por um modelo que identifica entidades, produtos e clientes com maior exposição a crimes financeiros, permitindo concentrar os recursos nas áreas de maior vulnerabilidade. No caso do imobiliário e da revenda de viaturas, o GIFiM já exercia supervisão, que agora será reforçada por novas metodologias de actuação direccionada.

Perspectiva governamental e cooperação internacional

A Secretária Permanente do Ministério das Finanças, Albertina Fruquia, salientou a urgência de dotar as instituições de ferramentas para optimizar o planeamento de inspecções e a monitoria, tanto presencial como à distância. A governante alertou que, devido ao reforço das defesas nos sistemas bancários tradicionais, as redes criminosas tendem a explorar vulnerabilidades em outros sectores, exigindo uma fiscalização proporcional aos riscos.

O encontro conta com o apoio e a participação de especialistas de diversas organizações, incluindo:

Grupo de Acção Financeira (GAFI);

Banco Mundial;

Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG);

Programa SEGFINAfrica.

Kgomotsego Mooketsi, representante da ESAAMLG, referiu que o terceiro ciclo de avaliações mútuas dará maior ênfase à demonstração de resultados práticos. Paralelamente, Noroseheno Razoariholy, da SEGFINAfrica, considerou a iniciativa fundamental para melhorar a coordenação entre os intervenientes e a compreensão dos riscos sectoriais.