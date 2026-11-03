Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Governo federal formaliza transferência de 13 aeroportos regionais para a iniciativa privada
Kimi Antonelli torna-se campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1 ao vencer com a Mercedes
FUNAE planeia construção de 100 mini-redes solares na Zambézia, Tete e Niassa
BYD planeja superar 500 km/h com Yangwang U9 Xtreme em Dubái em 2027
Indústria automotiva em transformação: GAC e a nova estratégia para o mercado europeu
Losangos que desafiam a visão: simetria diagonal redefine o visual das unhas
Lula é definido pelo New York Times como o estadista mais influente da América Latina
Alerta do comitê da ONU sobre Angola: consequências irreversíveis da gravidez na adolescência se agravam

Setores expostos a riscos: Moçambique reforça controles para evitar lista cinzenta

economia

Moçambique reforça supervisão de sectores não financeiros para evitar regresso à "lista cinzenta"

Moçambique está a implementar medidas para fortalecer a capacidade de supervisão de actividades e profissões não financeiras designadas (APNFD), com o objectivo central de prevenir o branqueamento de capitais e assegurar que o país não retorne à chamada "lista cinzenta". Esta iniciativa surge no contexto dos preparativos para a próxima avaliação internacional, prevista para 2030.

Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

As declarações foram feitas por Alberto Mendonça, director dos Serviços Centrais de Estudos e Cooperação Internacional do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), durante um seminário regional sobre supervisão baseada no risco realizado em Maputo.

Cronograma de avaliação e metas institucionais

Segundo o responsável do GIFiM, o processo de avaliação de Moçambique deverá ter início em 2028, culminando na avaliação propriamente dita em 2030. Mendonça sublinhou a necessidade de garantir que os mecanismos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo funcionem de maneira efectiva, visando a manutenção da estabilidade do país fora da lista de monitoria intensificada.

Foco nos sectores vulneráveis e supervisão baseada no risco

O seminário, que reúne reguladores e supervisores da África Oriental e Austral, foca-se no aumento das capacidades técnicas para fiscalizar sectores não financeiros com maior suscetibilidade a práticas ilícitas. Estão sob especial atenção as seguintes áreas:

  • Imobiliário;
  • Casinos;
  • Compra e venda de viaturas;
  • Serviços jurídicos;
  • Auditoria e contabilidade;
  • Comércio de pedras e metais preciosos.

Mendonça explicou que a transição para uma supervisão baseada no risco substitui a fiscalização aleatória por um modelo que identifica entidades, produtos e clientes com maior exposição a crimes financeiros, permitindo concentrar os recursos nas áreas de maior vulnerabilidade. No caso do imobiliário e da revenda de viaturas, o GIFiM já exercia supervisão, que agora será reforçada por novas metodologias de actuação direccionada.

Perspectiva governamental e cooperação internacional

A Secretária Permanente do Ministério das Finanças, Albertina Fruquia, salientou a urgência de dotar as instituições de ferramentas para optimizar o planeamento de inspecções e a monitoria, tanto presencial como à distância. A governante alertou que, devido ao reforço das defesas nos sistemas bancários tradicionais, as redes criminosas tendem a explorar vulnerabilidades em outros sectores, exigindo uma fiscalização proporcional aos riscos.

O encontro conta com o apoio e a participação de especialistas de diversas organizações, incluindo:

  • Grupo de Acção Financeira (GAFI);
  • Banco Mundial;
  • Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG);
  • Programa SEGFINAfrica.

Kgomotsego Mooketsi, representante da ESAAMLG, referiu que o terceiro ciclo de avaliações mútuas dará maior ênfase à demonstração de resultados práticos. Paralelamente, Noroseheno Razoariholy, da SEGFINAfrica, considerou a iniciativa fundamental para melhorar a coordenação entre os intervenientes e a compreensão dos riscos sectoriais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Losangos que desafiam a visão: simetria diagonal redefine o visual das unhas
Mulher
Losangos que desafiam a visão: simetria diagonal redefine o visual das unhas
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Economia
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Mais populares
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027

O Governo priorizou a entrega da Linha Circular no desenho original para evitar atrasos, descartando a conversão imediata para 'Linha em Laço', que custaria mais 18 milhões de euros.

Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto? Ksenia Semenova Seis décadas de asfixia: o que o embargo transformou na sobrevivência cubana Olesya Kireeva Eleições americanas em xeque: pressão tarifária sobre o Brasil pode perder força Dmitriy Sokolov
Sobremesa de biscoito chocolate e creme de requeijão com banana fica pronta após repouso
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Minissaia lápis 2026: moldagem nas ancas e seis operações de estilo
Minissaia lápis 2026: moldagem nas ancas e seis operações de estilo
últimos materiais
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto?
Setores expostos a riscos: Moçambique reforça controles para evitar lista cinzenta
Governo federal formaliza transferência de 13 aeroportos regionais para a iniciativa privada
Kimi Antonelli torna-se campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1 ao vencer com a Mercedes
FUNAE planeia construção de 100 mini-redes solares na Zambézia, Tete e Niassa
BYD planeja superar 500 km/h com Yangwang U9 Xtreme em Dubái em 2027
Indústria automotiva em transformação: GAC e a nova estratégia para o mercado europeu
Losangos que desafiam a visão: simetria diagonal redefine o visual das unhas
Lula é definido pelo New York Times como o estadista mais influente da América Latina
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.