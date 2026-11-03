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Economistas propõem redução da taxa Selic para 7,5% ao ano para combater desindustrialização

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O debate sobre a política monetária brasileira centra-se agora em um dilema técnico e político: a manutenção da taxa Selic em patamares elevados versus a proposta de uma redução drástica para 7,5% ao ano, defendida pelo economista André Lara Resende. Atualmente, a Selic está em 13,75%, servindo de base para taxas de juros no cartão de crédito que superam os 400% ao ano.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Para implementar tal redução, o governo enfrentaria o desafio de romper com o "tripé neoliberal" — composto por metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário — vigente desde a década de 1980. Na prática, para evitar a fuga de capitais e a pressão inflacionária decorrente de uma queda brusca nos juros, seria necessário utilizar as reservas cambiais para controlar a conta de capitais.

Do ponto de vista estrutural, a permanência de juros altos é apontada como um motor da desindustrialização brasileira, empurrando o país de volta a uma economia primário-exportadora. O risco, portanto, divide-se entre a instabilidade de uma transição monetária e a estagnação de um modelo que prioriza a financeirização em detrimento da produção real.

A mecânica da "Bolsa-Banqueiro"

Um ponto central da discussão é o conceito de "Bolsa-Banqueiro", termo cunhado pela economista Maria Lúcia Fattorelli, líder do movimento pela Auditoria da Dívida Pública. O mecanismo funciona da seguinte forma: o Banco Central realiza operações compromissadas para enxugar a liquidez monetária, o que resulta em crédito escasso e caro para a economia real.

Os números desse sistema são expressivos: estima-se que o pagamento de juros para girar a dívida pública chegue a R$ 1,2 trilhão por ano, gerando um lucro anual para o setor financeiro (a "Bolsa-Banqueiro") na ordem de R$ 250 bilhões. Para André Lara Resende, esse fluxo drena a capacidade de investimento do país e ameaça a sustentabilidade do capitalismo brasileiro.

Teto para juros vs. Teto para gastos

A proposta de solução passa por uma inversão da lógica do arcabouço fiscal atual. Enquanto o governo aplica um teto para o crescimento dos gastos primários (limitados a 2,5% ao ano), os gastos nominais com o pagamento de juros permanecem sem limite superior.

A tese defendida por Lara Resende e Fattorelli é a aplicação de um teto para o pagamento de juros, fixando-o em 7,5% ao ano. O argumento é técnico-econômico: enquanto os gastos primários impactam diretamente emprego, renda e consumo, os gastos financeiros nominais beneficiam exclusivamente a classe rentista, sem gerar retorno produtivo para a sociedade.

Essa mudança de paradigma representaria a transição de uma política de austeridade financeira para uma macroeconomia nacionalista e desenvolvimentista, movendo o eixo do poder econômico da Faria Lima para o setor produtivo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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