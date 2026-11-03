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Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas

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A estratégia econômica de Javier Milei entrou em uma fase de teste crítico. Enquanto o governo celebra a estabilização macroeconômica, a economia real da Argentina apresenta sinais claros de uma recessão técnica: dois trimestres consecutivos de retração. O custo dessa transição é visível no fechamento em massa de empresas e na queda drástica do consumo interno.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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De acordo com dados do jornal Valor Econômico e análises da consultoria Analytica, a atividade econômica retraiu 0,6% no segundo trimestre e a projeção para o terceiro trimestre é de uma queda ainda mais acentuada, na casa de 1,5%. Na prática, isso significa que a desaceleração da inflação — que caiu de patamares de 200% para 30% — não está se traduzindo em recuperação do poder de compra, mas sim em uma contração da demanda.

O custo estrutural: 32 mil empresas fora do mercado

O dado mais alarmante não é a variação percentual do PIB, mas o volume de unidades produtivas extintas. O centro de estudos Fundar apurou que, entre dezembro de 2023 e julho de 2026, aproximadamente 32,3 mil empresas encerraram suas atividades. Isso representa a eliminação de 6% do parque empresarial do país em menos de três anos.

A retração não é linear, concentrando-se nos setores que dependem do mercado doméstico. Os números do Indec para agosto corroboram essa tendência:

  • Produção industrial: queda de 3,2% (comparado a agosto de 2025);
  • Comércio atacadista e varejista: recuo de 3,5%;
  • Construção civil: queda de 2,5%.

A queda nas vendas de supermercados e plataformas digitais, que recuaram 2,7% nos primeiros nove meses de 2026 (segundo a Scentia), é particularmente grave porque o consumo das famílias compõe cerca de dois terços do PIB argentino. Quando esse motor para, a economia inteira desacelera.

O paradoxo da produção: máquinas paradas e vendas em queda

O impacto real é exemplificado por empresas como a Eseka (marcas Cocot e Dufour). Mesmo mantendo a capacidade de produzir 3 milhões de peças mensais, a companhia viu suas vendas despencarem 40% desde a posse de Milei, resultando em prejuízos e no corte de 30% do quadro de funcionários. O cenário é de subutilização: mais da metade do maquinário de meias está ocioso.

Para a distribuidora de tecidos Dakuba, o problema é duplo: a queda de 40% no faturamento soma-se a uma "concorrência agressiva" de importados, especialmente chineses, fruto da abertura comercial acelerada pelo governo.

Desequilíbrio setorial e a conta social

Existe, porém, uma cisão na economia argentina. Enquanto a indústria nacional definha, os setores de energia, mineração e agricultura seguem resilientes, impulsionados por exportações de lítio e reservas de gás e petróleo de xisto. Contudo, esses enclaves exportadores não possuem capilaridade suficiente para compensar a perda de renda da classe média e baixa.

O resultado social é paradoxal: a inflação caiu, mas a pobreza voltou a subir, atingindo quase um terço da população. A política de austeridade fiscal e juros elevados, embora necessária para o controle monetário, funciona como um freio para a atividade produtiva local.

Apesar do cenário, o governo Milei descarta mudanças de rumo, defendendo que a abertura comercial e a redução do Estado são a única via para a transformação estrutural. O risco, contudo, é político: com a aprovação do presidente caindo para 36% e a desaprovação subindo para 56% (Giacobbe y Asociados), o tempo corre contra Milei antes das eleições de 2027.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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