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economia

A tentativa de forçar a queda dos juros para estimular a economia pode gerar um efeito cascata devastador na moeda e no custo de vida. O exemplo mais recente e pragmático disso ocorreu na Turquia sob a gestão de Recep Tayyip Erdogan, cuja estratégia econômica entre 2021 e 2022 serve como um estudo de caso sobre a relação entre autonomia monetária e estabilidade de preços.

Turkish 10000 lira banknote (52162732758)
Photo: commons.wikimedia.org by Chi Ho Chan from Hong Kong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Turkish 10000 lira banknote (52162732758)

Em março de 2021, Erdogan implementou o chamado "Novo Modelo Econômico". O primeiro passo foi a intervenção direta na governança do Banco Central: o então chefe da instituição, Naci Agbal, foi substituído logo após elevar a taxa básica de juros de 17% para 19%. O objetivo do governo era inverter essa lógica, reduzindo os juros para impulsionar a produção, a exportação e a geração de empregos.

Na prática, o mecanismo operou de forma inversa ao planejado. Em setembro de 2021, o Banco Central iniciou cortes sucessivos, levando a taxa básica de 19% para 14% em dezembro do mesmo ano. A consequência imediata foi a debandada do capital e a desvalorização acelerada da lira turca.

Os números demonstram a magnitude do colapso cambial:

  • Março de 2021: O dólar era cotado a aproximadamente 8,3 liras.
  • Dezembro de 2021: A moeda americana saltou para 18,40 liras.
  • Delta: Uma desvalorização de cerca de 130% em menos de um ano.

O impacto não ficou restrito ao câmbio. Como a Turquia é dependente da importação de energia, matérias-primas e insumos industriais, a disparada do dólar elevou drasticamente os custos de produção. Esse custo foi repassado ao consumidor final, alimentando uma espiral inflacionária:

  • A inflação anual, que estava em 36,1% em dezembro de 2021, disparou para 85,5% em outubro de 2022.

O argumento de Erdogan era de que juros altos causavam inflação. Contudo, a realidade dos dados mostrou que a redução compulsória dos juros destruiu o valor da moeda, e a desvalorização cambial foi o motor real da inflação. O ciclo de cortes só foi revertido em junho de 2023, quando, após a reeleição do presidente, o Banco Central da Turquia retomou a trajetória de elevação dos juros.

Este cenário serve de pano de fundo para a análise de propostas similares no Brasil, como a sugerida pelo economista André Lara Resende. A proposta de estabelecer um limite para a taxa Selic via conselho, com redução programada em um ano, guarda semelhanças estruturais com o teto de juros tentado na Turquia, levantando alertas sobre a possibilidade de repetição de danos cambiais e inflacionários.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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