Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Nascimento raro intriga biólogos: crias de tigre laranja seguem fenótipo paterno na região
Brasil se consolida como destino estratégico para data centers de IA
Por que emagrecer fica mais difícil após os 40 anos: a ciência da saciedade
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Homem de 78 anos é agredido em Osasco após desentendimento no trânsito
Ministro Luiz Fux convoca audiência sobre proibição de apostas de cota fixa
Batata assada com marinada de mostarda: a técnica de pré-cozimento que garante casca crocante e miolo macio
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Deputado federal propõe exportar estratégia de mobilização digital do 'Exército de Lula' para a Argentina

Mercado em choque: pressão política ameaça decisão do Copom sobre a Selic

economia

A proximidade da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) transformou o cenário político-econômico brasileiro em um campo de batalha. De um lado, a taxa Selic estacionada em 13,75% ao ano; do outro, uma ofensiva coordenada de parlamentares e aliados do governo Lula contra o Banco Central (BC) e a percepção de risco do mercado financeiro.

Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)
Photo: https://www.bcb.gov.br/
Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)

O ponto central da tensão é a divergência entre a expectativa pré-eleitoral e a realidade pós-pleito. Antes do segundo turno, a aposta predominante era de uma redução de 0,25 ponto porcentual. No entanto, a vitória de Lula alterou a leitura de risco dos analistas: a incerteza sobre a gestão fiscal do novo mandato freou o otimismo quanto à queda dos juros, levando parte do mercado a prever a manutenção da taxa atual.

Essa mudança de projeção disparou reações veementes na base governista. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) classificou a postura do mercado como "sabotagem" da economia, argumentando que a Selic não pode ser refém do "humor" dos investidores. No mesmo sentido, a deputada Gleisi Hoffmann (PR) e o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) elevaram o tom, com Dirceu afirmando que a conta do equilíbrio fiscal deve recair sobre os "bilionários", e não sobre as classes mais vulneráveis.

No campo técnico, a discussão ganhou tração com as propostas de André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real. O economista sugere um cronograma de redução gradual da Selic ao longo de 12 meses, visando atingir a marca de 7,5% ao ano. Além disso, propõe a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional (CFMN) para estabelecer metas de longo prazo (quatro a cinco anos), tentando blindar a política econômica de oscilações conjunturais.

Apesar da pressão política, o Ministério da Fazenda tenta manter uma linha de pragmatismo para evitar maiores instabilidades. O ministro Dario Durigan negou categoricamente que o governo esteja avaliando medidas drásticas, como o tabelamento de juros ou a utilização de reservas cambiais para controlar a cotação do dólar. Durigan também desmentiu a existência de uma agenda oficial entre o presidente Lula e Lara Resende.

Os números do mercado, contudo, mostram que a cautela é profunda. A semana seguinte ao segundo turno foi marcada por indicadores alarmantes:

  • Ibovespa: Queda de 18,12%, a pior performance semanal desde março de 2020 (início da pandemia), fechando em 167.921 pontos.
  • Dólar: Alta de 9,04%, o maior salto semanal desde a crise global de 2008, atingindo o valor de R$ 5,4443.

Esses movimentos refletem não apenas o temor interno quanto ao ajuste de gastos no próximo mandato e a falta de definições sobre a nova equipe econômica, mas também fatores externos, como a aversão ao risco global e a expectativa de aperto monetário nos Estados Unidos.

O Copom agora enfrenta o desafio de decidir a taxa básica em um ambiente onde a mediana das estimativas ainda indica corte, mas um número crescente de instituições financeiras, ouvidas pelo Estadão/Broadcast, já aposta na manutenção dos 13,75%, reduzindo também as expectativas de quedas sucessivas até 2027.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Animais
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Receitas e Culinária
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Mais populares
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno

Substituir parte da base de ovos por kefir cria uma crosta estrutural que retém a umidade do peito de frango durante a fritura.

Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Naaggetts de frango caseiros: congelamento prévio e técnica de cozinhar sob tampa para interior suculento
O que aconteceu com o Learjet em Palm Beach: as circunstâncias que ninguém esperava
Eleições americanas em xeque: pressão tarifária sobre o Brasil pode perder força Dmitriy Sokolov Derrota republicana no Congresso: Trump pode intensificar pressão sobre aliados da OTAN Evgenia Rumyantseva Irã classifica forças britânicas como terroristas enquanto Rússia mantém distinção jurídica Ksenia Semenova
Técnicas de manejo de vinhedos: o uso estratégico de plantas auxiliares na proteção das parreiras
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
A teimosia do terrier: uma questão de instinto ou reflexão da autonomia?
A teimosia do terrier: uma questão de instinto ou reflexão da autonomia?
últimos materiais
Brasil se consolida como destino estratégico para data centers de IA
Mercado em choque: pressão política ameaça decisão do Copom sobre a Selic
Por que emagrecer fica mais difícil após os 40 anos: a ciência da saciedade
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Homem de 78 anos é agredido em Osasco após desentendimento no trânsito
Ministro Luiz Fux convoca audiência sobre proibição de apostas de cota fixa
Batata assada com marinada de mostarda: a técnica de pré-cozimento que garante casca crocante e miolo macio
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Deputado federal propõe exportar estratégia de mobilização digital do 'Exército de Lula' para a Argentina
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.