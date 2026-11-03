Mercado em choque: pressão política ameaça decisão do Copom sobre a Selic

A proximidade da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) transformou o cenário político-econômico brasileiro em um campo de batalha. De um lado, a taxa Selic estacionada em 13,75% ao ano; do outro, uma ofensiva coordenada de parlamentares e aliados do governo Lula contra o Banco Central (BC) e a percepção de risco do mercado financeiro.

Photo: https://www.bcb.gov.br/ Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)

O ponto central da tensão é a divergência entre a expectativa pré-eleitoral e a realidade pós-pleito. Antes do segundo turno, a aposta predominante era de uma redução de 0,25 ponto porcentual. No entanto, a vitória de Lula alterou a leitura de risco dos analistas: a incerteza sobre a gestão fiscal do novo mandato freou o otimismo quanto à queda dos juros, levando parte do mercado a prever a manutenção da taxa atual.

Essa mudança de projeção disparou reações veementes na base governista. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) classificou a postura do mercado como "sabotagem" da economia, argumentando que a Selic não pode ser refém do "humor" dos investidores. No mesmo sentido, a deputada Gleisi Hoffmann (PR) e o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) elevaram o tom, com Dirceu afirmando que a conta do equilíbrio fiscal deve recair sobre os "bilionários", e não sobre as classes mais vulneráveis.

No campo técnico, a discussão ganhou tração com as propostas de André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real. O economista sugere um cronograma de redução gradual da Selic ao longo de 12 meses, visando atingir a marca de 7,5% ao ano. Além disso, propõe a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional (CFMN) para estabelecer metas de longo prazo (quatro a cinco anos), tentando blindar a política econômica de oscilações conjunturais.

Apesar da pressão política, o Ministério da Fazenda tenta manter uma linha de pragmatismo para evitar maiores instabilidades. O ministro Dario Durigan negou categoricamente que o governo esteja avaliando medidas drásticas, como o tabelamento de juros ou a utilização de reservas cambiais para controlar a cotação do dólar. Durigan também desmentiu a existência de uma agenda oficial entre o presidente Lula e Lara Resende.

Os números do mercado, contudo, mostram que a cautela é profunda. A semana seguinte ao segundo turno foi marcada por indicadores alarmantes:

Ibovespa: Queda de 18,12%, a pior performance semanal desde março de 2020 (início da pandemia), fechando em 167.921 pontos.

Queda de 18,12%, a pior performance semanal desde março de 2020 (início da pandemia), fechando em 167.921 pontos. Dólar: Alta de 9,04%, o maior salto semanal desde a crise global de 2008, atingindo o valor de R$ 5,4443.

Esses movimentos refletem não apenas o temor interno quanto ao ajuste de gastos no próximo mandato e a falta de definições sobre a nova equipe econômica, mas também fatores externos, como a aversão ao risco global e a expectativa de aperto monetário nos Estados Unidos.

O Copom agora enfrenta o desafio de decidir a taxa básica em um ambiente onde a mediana das estimativas ainda indica corte, mas um número crescente de instituições financeiras, ouvidas pelo Estadão/Broadcast, já aposta na manutenção dos 13,75%, reduzindo também as expectativas de quedas sucessivas até 2027.