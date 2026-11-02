SUV mais caro da Rivian vira o mais vendido: Performance concentra demanda e supera toda linha R1

A Rivian registrou um deslocamento significativo na demanda de seu portfólio, com o modelo R2 Performance — a versão mais cara do novo SUV compacto, precificada a partir de US$ 59.485 — superando em volume de vendas a soma de todas as outras linhas voltadas ao consumidor, incluindo a picape R1T e o SUV R1S, além dos veículos de entrega (EDV). O fenômeno ocorre mesmo com a ausência de versões de entrada no mercado, concentrando a liquidez do comprador no topo da tabela de preços do modelo.

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Arbitragem de valor e estrutura de preços

O fluxo de capital dos consumidores migrou para o R2 Performance devido a uma vantagem comparativa de preço em relação aos modelos superiores. Enquanto a R1T e o R1S partem de US$ 81.885 e US$ 85.885, respectivamente, o R2 Performance oferece uma economia imediata de mais de US$ 22.000 para o comprador, redistribuindo o interesse do mercado para o ativo de menor custo unitário, porém de maior volume.

Contudo, o risco de liquidez para quem busca faixas de preço inferiores permanece alto. O acesso às versões Premium (US$ 55.485) e Standard (US$ 46.485) está condicionado a prazos futuros: a versão Premium tem previsão para o final de 2026, e a Standard segue com cronograma indefinido para o próximo ano, limitando a capacidade de entrada de consumidores com orçamentos abaixo de US$ 60.000.

Impacto nos fluxos de entrega e projeções

A introdução do SUV compacto alterou a métrica de entregas da companhia, impulsionando o volume anual em 46% na comparação interanual. No terceiro trimestre, a Rivian entregou 19.248 veículos. Esse desempenho levou a empresa a revisar sua meta de produção anual, elevando o piso da projeção de 65.000 para 67.000 unidades, mantendo o teto em 70.000.

A operação demonstra que o R2 tornou-se o principal motor de receita e volume da marca, absorvendo a demanda que anteriormente se distribuía entre modelos mais caros. Para o investidor e o consumidor, o cenário revela que a escalabilidade da Rivian agora depende da transição do modelo de nicho (Performance) para a produção em massa das versões de entrada, onde reside o potencial de expansão de market share.