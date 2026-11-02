92,9% do lucro da Geely vem do exterior, embora 60,2% das vendas sejam domésticas

O relatório financeiro de 2026 do terceiro trimestre da Geely Automobile expõe uma dissociação estrutural entre o volume de vendas e a origem da rentabilidade. Embora 60,2% das unidades comercializadas (488,8 mil de um total de 812,5 mil) tenham sido absorvidas pelo mercado interno da China, 92,9% do lucro líquido do consórcio foram gerados por mercados externos. O lucro líquido totalizou 5,21 bilhões de yuans, dos quais 4,84 bilhões provieram exclusivamente da componente exportadora. Isso indica que o mercado doméstico, apesar de garantir a base de volume, contribui marginalmente para o resultado final, enquanto a sustentabilidade econômica do modelo depende da capacidade de extrair margens nos mercados internacionais.

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Economia unitária: a assimetria de margens

Os dados publicados permitem calcular a eficiência diferenciada entre os segmentos geográficos. No mercado interno, cada veículo vendido gera uma média de apenas 757 yuans de lucro líquido. Em contrapartida, a unidade exportada contribui com cerca de 14,9 mil yuans. Essa discrepância de 20 vezes reflete a combinação de preços de venda mais elevados no exterior e a estrutura de custos operacionais no interior da China. O mercado doméstico opera sob uma intensa escalada de preços, onde a redução de tarifas é utilizada para sustentar volumes e atender às expectativas dos investores quanto à dinâmica de despachos, comprimindo a margem operacional. A exportação, por outro lado, permite a realização de produtos por preços premium, absorvendo parte dos custos logísticos na margem, o que é determinante para a rentabilidade agregada do grupo.

Híbridos e elétricos como motor da estratégia externa

O segmento de veículos híbridos plug-in e 100% elétricos (PHEV/BEV) atua como o principal driver da margem exportadora. Nos primeiros três trimestres de 2026, a Geely exportou 484 mil desses veículos, um crescimento de 531% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse salto evidencia a mudança no centro de gravidade da linha de modelos oferecida no exterior para tecnologias de zero emissões. Para o comprador externo, isso significa que os modelos da Geely (incluindo as marcas Zeekr, Lynk & Co e Geely Galaxy) disponíveis nesses mercados são predominantemente híbridos ou elétricos, constituindo a maior parte dos despachos lucrativos.

O mercado interno, em oposição, permanece como uma arena de alta concorrência com uma ampla gama de modelos a combustão e híbridos, onde a prioridade estratégica é a captura de participação de mercado em vez da maximização da margem unitária. Dessa forma, a exportação deixa de ser um simples canal de distribuição para se tornar a principal fonte de fluxos de caixa. Para os compradores fora da China, isso confirma o interesse da empresa em manter níveis elevados de rentabilidade nesses mercados, o que pode influenciar a política de preços e a velocidade de atualização da linha de modelos em comparação com o mercado chinês, onde os preços sofrem pressão competitiva e regulatória.