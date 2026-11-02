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Japão volta a liderar importação de GNL: China enfrenta crise de suprimentos

economia

O Japão caminha para retomar a posição de maior importador mundial de gás natural liquefeito (GNL) em 2026, superando a China pela primeira vez desde 2022. De acordo com projeções da ICIS e da Kpler, compiladas pela Reuters, a diferença entre as duas potências asiáticas é estreita: a ICIS estima que o Japão importe 62 milhões de toneladas frente a 61 milhões da China, enquanto a Kpler projeta volumes ligeiramente superiores, de 63 milhões e 62 milhões de toneladas, respectivamente.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Dinâmica de fluxos e gargalos logísticos

A movimentação de cargas para a Ásia neste ano foi impactada por instabilidades no Estreito de Ormuz. A interrupção no fluxo de suprimentos provenientes do Catar e dos Emirados Árabes Unidos elevou os preços dos contratos no mercado spot, resultando em uma contração geral da demanda na região devido ao custo imediato de aquisição.

Gestão de estoques e infraestrutura de transporte

A redução relativa nas importações de GNL pela China reflete uma estratégia de antecipação de estoques. Dados da Rystad Energy indicam que as reservas nos depósitos subterrâneos da China atingiram 80% de sua capacidade até o final de setembro, assegurando o volume necessário para o consumo do inverno.

Simultaneamente, Pequim acelera a transição do gás liquefeito para o gás via gasoduto. Conforme anunciado pelo vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, o fluxo de gás russo para a China deve atingir 50 bilhões de metros cúbicos anuais até 2026. Considerando que a importação média anual da China gira entre 140 e 150 bilhões de metros cúbicos, a expansão da infraestrutura de dutos reduz a dependência física do mercado de navios de GNL.

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Author`s name Petr Ermilin
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