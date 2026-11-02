Reviravolta nas cotas de óleo: grupo OPEP+ encerra ciclo de cortes voluntários de forma definitiva

Семь стран-участниц ОПЕК+, добровольно сокращавших добычу нефти сверх установленных обязательств, согласовали на уровне видеоконференции 1 ноября сохранение целевых показателей добычи на декабрь 2026 года на уровне сентябрьских значений. В группу входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Это решение подтверждает приверженность условиям Декларации о сотрудничестве и фиксирует текущее состояние предложения, поскольку процесс возврата ранее сокращенных объемов был завершен в сентябре 2026 года.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтедобывающее поле на закате

Фиксация квот и физическая готовность

Целевые уровни добычи, утвержденные для декабрьского периода, распределяются следующим образом: Саудовская Аравия — 10,478 млн барр./сутки; Россия — 9,949 млн барр./сутки; Ирак — 4,431 млн барр./сутки; Кувейт — 2,676 млн барр./сутки; Казахстан — 1,628 млн барр./сутки; Алжир — 1,007 млн барр./сутки; Оман — 841 тыс. барр./сутки. На данный момент эти показатели полностью соответствуют квотам стран на 2026 год. Это означает, что физически доступный запас добывающих мощностей уже задействован в рамках утвержденного лимита, и возможность для дальнейшего наращивания добычи в этом формате отсутствует.

Завершение цикла добровольных сокращений

Группа семи, созданная в 2023 году как механизм гибкого регулирования предложения (изначально в составе восьми стран, включая ОАЭ), завершила двухфазный процесс восстановления объемов. Первая волна — 2,2 млн барр./сутки — вернулась на рынок в сентябре 2025 года, вторая — 1,65 млн барр./сутки — в сентябре 2026 года. Теперь целевые уровни этой группы не превышают базовые квоты ОПЕК+. Такое положение исключает возможность дополнительного наращивания добычи и делает новое сокращение объемов противоречащим рыночной конъюнктуре, особенно в условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Неопределенность сохраняется относительно будущего формата этой группы: будет ли она сохранять самостоятельность или функции управления предложением вернутся на уровень "большой" ОПЕК+.

Определение устойчивых мощностей (MSC) и квот на 2027 год

Ключевым фактором неопределенности является отсутствие утвержденных квот на 2027 год. Базой для их формирования станет оценка максимальных устойчивых добывающих мощностей (MSC) — уровня добычи, который можно поддерживать несколько месяцев без ущерба для месторождений. Эти расчеты должны быть подготовлены к министерской встрече 29 ноября 2026 года. Ранее разногласия по методологии оценки MSC стали одной из причин выхода ОАЭ из состава ОПЕК+, что подчеркивает чувствительность механизма к точному определению физических лимитов добычи.

Геополитический риск и условность квот

На рыночную ситуацию существенно влияет геополитическая напряженность вокруг Ирана и риск блокировки Ормузского пролива. В случае если кризис сохранится и перетечет в 2027 год, утвержденные квоты и показатели MSC для таких стран, как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт, могут стать условными. Это означает, что фактическая способность этих производителей поставлять объемы на мировой рынок будет зависеть не только от технических возможностей добычи, но и от физической доступности маршрутов транспортировки и логистических цепочек, что является критическим ограничением для реальной, а не номинальной, предложения нефти.