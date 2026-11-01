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RMN ganha novo usuário: Rússia e Indonésia preparam voo-piloto para 2027

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Geografia do uso da Rota Marítima do Norte (RMN) está se expandindo para o leste: a Rússia e a Indonésia iniciaram a preparação de um voo-piloto conjunto ao longo da rota ártica, com previsão para 2027. A decisão foi tomada após uma reunião em Jacarta entre o vice-primeiro-ministro da Rússia, Denis Manturov, e o ministro-coordenador de assuntos econômicos da Indonésia, Airlangga Hartarto. Para a Indonésia, a principal economia do Sudeste Asiático, a RMN surge como uma alternativa logística estável às rotas tradicionais que passam pelo Estreito de Malaca e pelo Canal de Suez, atualmente marcadas por riscos geopolíticos e sobrecarga nos nós críticos de trânsito. No entanto, o fator determinante para a adoção comercial em larga escala continuará sendo a rentabilidade econômica da operação.

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Rede, capacidade e novos fluxos

O interesse indonésio não é apenas estratégico, mas operacional: a necessidade de diversificar a cadeia de suprimentos para reduzir a exposição a choques no Mar Vermelho e em outros gargalos da infraestrutura marítima global. Para o governo russo, a entrada em vigor do acordo de livre comércio entre a União Econômica Euroasiática (UEE) e a Indonésia pode aumentar o exportação industrial em um quarto, e a RMN é vista como o elo físico para conectar essas novas cadeias de produção entre os mercados asiático e europeu/russo.

A rota ártica está se tornando um corredor testado por múltiplos atores, o que sugere uma consolidação de infraestrutura e frota especializada:

  • China: permanece como parceiro estratégico principal. O "Rosatom" e empresas chinesas visam elevar o fluxo de carga para 20 milhões de toneladas até 2030. Igor Sechin, presidente da "Rosneft", destacou anteriormente que a RMN reduz o tempo de entrega em 1,5 a 2 vezes, com o projeto "Vostok Oil" como principal motor de carga.
  • Índia: prepara-se para testes próprios. Um voo-piloto de um navio indiano até Murmansk está agendado para 2027.
  • Outros países: a Coreia do Sul já executou voos-teste na rota. Especialistas identificam potencial para participação futura de Japão e Vietnã, indicando um alargamento da base de usuários da rota.

Economia do trajeto: custos e capacidades

Para o setor privado, a decisão de usar a RMN depende do retorno sobre o capital de giro: a entrega mais rápida permite reduzir estoques, mas exige considerar custos adicionais significativos, como o uso de navios de classe ártica, taxas de guiar por quebra-gelos e seguros específicos. A viabilidade econômica varia drasticamente conforme o par de portos de origem e destino.

A base de carga potencial para a Indonésia inclui, na direção de entrada na Rússia/Europa: óleo de palma, níquel, borracha, café, cacau e eletrônicos. Na direção oposta, da Rússia para a Indonésia: petróleo, GNL, carvão, fertilizantes, produtos metalúrgicos e madeira serrada.

Gargalos de tempo e custos unitários

Mikhail Burmistrov, diretor-geral da "Infoline-analitika", observa que a vantagem de distância para os países do Sudeste Asiático não é tão óbvia quanto para a China, dependendo criticamente dos portos de carga. Mikhail Grigoriev, diretor do centro "Gekon", aponta um exemplo concreto: a rota de Ust-Luga para a Indonésia via Ártico pode levar até 50 dias, um tempo superior ao caminho tradicional. Em contrapartida, saídas de Murmansk ou Arhangelsk mostram-se muito mais promissoras, com tempos de trânsito em torno de 37 dias.

Dmitry Baranov, analista da UC "Finam Management", sustenta que a RMN não se tornará, por enquanto, uma substituta completa do Canal de Suez. No entanto, ela se consolidará como uma ferramenta crucial para reduzir a dependência de choques geopolíticos no Mar Vermelho. O desenvolvimento da navegação regular e o reforço da frota de quebra-gelos são as alavancas que permitirão, gradualmente, reduzir o custo unitário por tonelada transportada, tornando a rota competitiva em termos de economia operacional.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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