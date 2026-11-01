Gasoduto Belogorsk-Khabarovsk a 95%: malha única elimina isolamento e habilita redirecionamento físico de gás na Rússia

A Gazprom anunciou que a infraestrutura física no leste da Rússia atingiu um ponto de inflexão: o gasoduto Belogorsk — Khabarovsk está 95% construído e já conectado às malhas existentes. Esta ligação não é apenas um aditivo de capacidade, mas a materialização da integração entre redes previamente isoladas, criando uma malha única que permite a redirecionamento flexível do fluxo físico de gás, independentemente das oscilações de preço ou narrativa de mercado.

Photo: Официальный сайт ОАО Газпром Газпром, строительство трубопровода

Capacidade de compressão e rotas de exportação

Para a rota de exportação "Leste" destinada à China, planejada para iniciar em janeiro de 2027, a restrição efetiva não é a disponibilidade do recurso bruto, mas a capacidade de transporte e compressão. Os esforços estão concentrados em três pontos físicos de gargalo ou ampliação: a conclusão de instalações na Primórie, o aumento da potência da estação de compressão principal "Sakhalin" no gasoduto Sakhalin — Khabarovsk — Vladivostok e a finalização das estações "Khabarovsk" e "Dalnerechenskaya", que já operam em fase de testes e comissionamento.

Duplicação de capacidade na "Força da Sibéria" e base de abastecimento

No corredor principal "Força da Sibéria" (Power of Siberia), o foco está na duplicação física da capacidade de fluxo. No trecho entre o campo Chayandinskoye (Iacútia) e Blagoveshchensk, a formação da segunda linha de tubulação (luping) está em fase final, com os novos segmentos sendo pressurizados com gás para testes. Esta ação aumenta a vazão máxima entregável da malha principal.

Simultaneamente, a base de suprimento na região do Iamal (Ártico) está sendo reforçada. O campo Kharasavey, o segundo em importância naquela região, vê a finalização de suas instalações de preparação de gás e de sua conexão física com o campo Bovanenkovo. A infraestrutura de suporte e o primeiro lote de poços estão prontos, e as estações de reforço de pressão estão em verificação final antes da entrada em operação comercial. Isso significa que o volume adicional não é apenas uma reserva contábil, mas uma capacidade de extração e processamento fisicamente preparada para fluir para a malha de transporte.

Consequência para a oferta efetiva

A conclusão da ligação Belogorsk — Khabarovsk elimina o isolamento entre as redes de energia do Leste Russo, reduzindo o risco físico de interrupção de abastecimento para a indústria regional. Para a dinâmica de exportação, a combinação da capacidade ampliada da "Força da Sibéria" e a futura operação da rota leste confirmam a estratégia de desviar o fluxo físico de gás para o mercado asiático. A capacidade de entrega está sendo expandida em todas as etapas — da extração no Ártico, passando pelo processamento, até a compressão e transporte — garantindo que a oferta negociável corresponda à capacidade instalada e testada, não apenas a metas declaradas.