Moçambique redefine regras mineiras: extensão do contrato em Moma altera royalties até 2044

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Conselho de Ministros aprova prorrogação do acordo de exploração de areias pesadas da Kenmare em Moma

O Governo de Moçambique, através do Conselho de Ministros, aprovou a extensão por mais 20 anos do acordo de processamento e exportação de areias pesadas da mineradora Kenmare. A decisão assegura a continuidade das operações em Moma, província de Nampula, até 2044, conforme comunicado enviado pela empresa à bolsa de valores no dia 30.

Карьер с добычей полезных ископаемых
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Карьер с добычей полезных ископаемых

A medida põe fim a um impasse relativo ao pagamento de royalties e à aplicação de benefícios fiscais e aduaneiros. O novo escalonamento das royalties sobre a receita bruta prevê os seguintes incrementos:

  • 3% entre 2025 e 2029;
  • 4% entre 2030 e 2034;
  • 5% entre 2035 e 2044.

Além disso, o acordo estabelece que determinados serviços contratados no estrangeiro estarão sujeitos a uma retenção na fonte de 20%.

Investimentos e Compromissos Sociais

No âmbito da prorrogação, a Kenmare compromete-se a canalizar investimentos significativos para a região e para a operação, sendo:

  • Pelo menos 200 milhões de dólares em equipamentos e infraestruturas;
  • 50 milhões de dólares destinados a projectos sociais.

O Director-geral da Kenmare, Tom Hickey, referiu que o investimento em infraestruturas corresponde, essencialmente, a despesas de capital para manutenção normal e projectos específicos que já seriam realizados. Quanto aos gastos com a comunidade, Hickey afirmou que estes estão alinhados com as práticas actuais da empresa.

Processamento Local e Aspectos Jurídicos

O acordo concede a Moçambique a possibilidade de adquirir até 20% da produção anual para processamento local, com transações efectuadas a preços de mercado.

Embora a decisão do Conselho de Ministros já tenha força de lei, o processo aguarda a assinatura da adenda e a subsequente submissão ao Tribunal Administrativo. Tom Hickey esclareceu que estas são etapas meramente administrativas, não implicando a abertura de novas negociações.

É importante notar que este acordo é distinto da concessão mineira, que permanece em vigor até Agosto de 2029. O documento prevê, ainda, a possibilidade de uma nova prorrogação por mais 20 anos a partir de 2044, condicionada à legislação vigente na referida data.

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