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Exportações russas para a China migram de grãos para alimentos processados e alta tecnologia

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O comércio entre Rússia e China passou por uma mudança estrutural: a base das exportações russas deixou de ser predominantemente de grãos e óleo vegetal para se concentrar em produtos com alto valor agregado e tecnologia. Esta transição foi descrita por Vitaly Mankievich, presidente da União Russo-Asiática de Industrialistas e Empresários (RASPP), que identificou um novo padrão de demanda no mercado chinês.

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Estrutura da produção e demanda

A transformação é sustentada por dados de desempenho comercial e por um reposicionamento estratégico dos insumos finais. Nos primeiros nove meses de 2026, o volume de comércio de produtos agropecuários entre os dois países cresceu mais de 30%. Essa expansão reflete a mudança no portfólio de exportação, que agora prioriza carne e embutidos, produtos do mar, laticínios — com destaque para iogurtes — e produtos de confeitaria. A liderança do setor não é mais definida pela quantidade de matéria-prima bruta, mas pela capacidade de entregar itens processados que atendem a critérios específicos de qualidade e segurança alimentar.

O motor dessa demanda reside na evolução do perfil do consumidor chinês. O aumento do bem-estar da classe média impulsionou a procura por hábitos de vida saudáveis e produtos percebidos como "limpos” ou naturais. O reconhecimento da marca "Feito na Rússia”, mencionado pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin como fator de competitividade, permite que a indústria russa capture essa fatia de mercado, substituindo a lógica de volume de grãos por uma lógica de valor de nicho.

Capacidade industrial e setor de alta tecnologia

Além do setor agroindustrial, a indústria russa expandiu sua presença em segmentos de alta complexidade. A exportação de produtos das indústrias atômica, aeronáutica e de instrumentação técnica demonstra que a capacidade produtiva russa está acessando mercados que antes eram dominados por outros fornecedores globais. No segmento eletrônico, empresas de Moscou conseguem exportar seus desenvolvimentos para a China, mesmo diante do status deste país como líder mundial na fabricação de gadgets e componentes. Essa conquista indica uma competência específica em hardware e softwares especializados que rompe a barreira da dependência de insumos importados para montagem final.

Outros setores industriais que registram crescimento nas entregas incluem produtos da petroquímica e gasquímica, madeira processada e equipamentos industriais especializados. A diversificação do portfólio de exportação reduz a vulnerabilidade da economia russa às flutuações dos preços globais de petróleo e gás, criando um modelo de sustentabilidade baseado em múltiplas linhas de receita industrial.

Para o setor produtivo, a mudança tem implicações diretas na eficiência e na modernização. A necessidade de atender aos rigorosos padrões de qualidade do mercado chinês funciona como um estímulo à atualização das plantas de produção. Além disso, a "westernização” dos hábitos de consumo na China — onde as preferências dos compradores se alinham a padrões globais — abre espaço para marcas domésticas russas que oferecem características únicas de sabor e ecológico, transformando a relação comercial de uma troca de commodities para uma integração de cadeias de valor completas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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