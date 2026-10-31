Governo angolano projeta crescimento do PIB de 5,5% em 2027

Angola apresenta ao parlamento um orçamento estatal para 2027 que assume uma postura cautelosa em resposta a incertezas globais. O documento, submetido para votação, define uma despesa global de 37,3 biliões de kwanzas (aproximadamente 36,4 mil milhões de euros) e projeta um crescimento do Produto Interno Bruto de cerca de 5,5%. Este cenário mantém o setor petrolífero como eixo principal da dinâmica económica, com um crescimento estimado de 7,1% para este segmento, ao mesmo tempo que o governo reitera a intenção de enfatizar o desenvolvimento do setor não petrolífero.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nova_Assembleia_Nacional_Luanda_03.JPG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Здание парламента Анголы в Луанде

Estabilidade e investimento

O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, explicou que a "prudência financeira" visa preservar a estabilidade macroeconómica e garantir a continuidade do crescimento. O plano inclui a manutenção de programas de investimento público em infraestruturas de transporte rodoviário, energia e água. Um destaque específico é dado ao setor da educação, através da continuação do programa "Minha Escola, Meu Futuro", que pretende expandir o acesso de crianças ao ensino regular. As previsões apontam para uma redução contínua da inflação, partindo de uma hipótese de preço médio do barril de petróleo de 71 dólares (cerca de 64 euros).

Em termos de financiamento, o exercício de 2027 prevê necessidades brutas de endividamento de aproximadamente 15,5 biliões de kwanzas (15 mil milhões de euros). O ministro indicou que, caso o preço do petróleo ultrapasse o valor indicativo, esta necessidade de financiamento pode ser reduzida, seguindo o padrão observado na execução do orçamento de 2026. Para além da economia, o governo garante a disponibilização dos recursos necessários para a realização das eleições gerais de 2027, assegurando que o processo ocorrerá com segurança e normalidade. A apresentação detalhada do orçamento ficará a cargo dos ministros das Finanças e do Planeamento, que prestarão esclarecimentos adicionais aos deputados no mesmo dia.