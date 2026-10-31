Brasil abre mercados de Bangladesh e Colômbia para genética bovina e pet food

O governo brasileiro ampliou a fronteira de exportações do agronegócio com a conclusão de negociações sanitárias que abrem as portas de Bangladesh e Colômbia para nichos específicos da pecuária. A medida, coordenada pelos ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa) e das Relações Exteriores (MRE), eleva para 721 o número de aberturas de mercado conquistadas desde janeiro de 2023.

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No caso de Bangladesh, a abertura não se resume a produtos finais, mas foca no aprimoramento genético. O país asiático agora permite a importação de sêmen bovino, embriões bovinos e bubalinos (produzidos por diversas técnicas de reprodução) e animais vivos. Para o Brasil, trata-se de exportar tecnologia produtiva para um mercado que, em 2025, importou US$ 2,66 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, com predominância de soja, derivados, fibras têxteis e o complexo sucroalcooleiro.

Já a Colômbia abriu espaço para o setor de pet food. A autorização abrange alimentos para animais de companhia, especificamente produtos mastigáveis desidratados de origem bovina e suína. Em 2025, as importações colombianas de agroprodutos brasileiros somaram US$ 873 milhões, com destaque para café e produtos florestais.

Embora o volume de 721 aberturas em 99 destinos desde 2023 seja o número de destaque do Mapa, a estratégia por trás desses movimentos vai além da simples expansão de catálogo. A diversificação de destinos, coordenada via Câmara de Comércio Exterior (Camex), serve como uma medida de mitigação de risco. O objetivo é reduzir a dependência de mercados tradicionais e amortecer os impactos do aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos contra as exportações brasileiras.

Na prática, o que se observa é a transição da exportação de commodities brutas para a venda de valor agregado (como a genética em Bangladesh) e a exploração de nichos de consumo específicos (como o mercado pet na Colômbia), buscando maior resiliência comercial diante de instabilidades geopolíticas e tarifárias.