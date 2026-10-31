CNI reduz projeção do PIB brasileiro para 1,6% em 2026

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) revisou para baixo a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2026, reduzindo a estimativa de 2% para 1,6%. O ajuste, detalhado no Informe Conjuntural do terceiro trimestre, revela uma economia pressionada pelo custo do capital e por uma demanda interna em ritmo de desaceleração.

O gargalo da indústria e o peso dos juros

O setor industrial é onde a revisão é mais severa. A projeção de alta para a indústria geral caiu de 2% para 1,3%. O ponto crítico está na indústria de transformação: o que antes era previsto como um crescimento de 0,6% tornou-se agora uma retração de 0,7%. Esse movimento é o resultado direto de um ciclo de juros elevados, que encarece o crédito, somado ao aumento dos custos de produção e à pressão competitiva de produtos importados.

No entanto, o cenário industrial não é uniforme. A indústria extrativa deve registrar um salto de 9,1%, enquanto a construção civil deve crescer 1,5%, impulsionada por obras de infraestrutura e a expansão do programa Minha Casa, Minha Vida.

Serviços em estabilidade e Agro em alta

O setor de serviços também sofreu corte, passando de 1,9% para 1,6%. A CNI justifica a queda com a estabilidade do volume de serviços desde o final de 2025 e a perda de tração no comércio, especialmente nos nichos que dependem de financiamento.

Em contrapartida, a agropecuária é o único motor com revisão positiva, subindo de 1,8% para 2,5%, reflexo de perspectivas mais otimistas para a segunda safra de milho.

Inflação, Juros e Emprego

O cenário macroeconômico para o fechamento de 2026 indica aceleração de preços. A projeção para o IPCA é de 5,15%, superando os 4,26% registrados em 2025. Para conter essa tendência, a CNI prevê que o Banco Central reduza a Selic em 0,25 ponto percentual nas duas últimas reuniões do ano, encerrando o período em 13,25% ao ano.

No mercado de trabalho, a expectativa é de um crescimento de 1,2% na população ocupada, com a taxa de desemprego recuando de 5,3% para 5%. A massa de rendimentos reais deve ter alta de 4,6%.

Contas Públicas e Comércio Exterior

A saúde fiscal permanece sob pressão. A CNI estima um déficit primário de R$ 54,6 bilhões (0,4% do PIB), embora o resultado possa ser registrado como um superávit de R$ 12,6 bilhões caso sejam aplicadas as regras de exclusão de certas despesas da meta fiscal. A dívida pública bruta deve saltar de 78,6% para 83,7% do PIB.

No campo externo, a balança comercial apresenta a nota mais positiva do relatório: um superávit estimado em US$ 77,3 bilhões — alta de quase 30% frente a 2025. Esse resultado é sustentado por exportações que devem atingir US$ 386,7 bilhões (+10,3%) e importações de US$ 309,4 bilhões (+6,4%).