Bolívia troca papel de exportadora por importadora de gás por esgotamento da oferta

A Bolívia, historicamente um pilar da oferta de gás natural na América do Sul, formaliza sua transição de exportadora para importadora de energia. A medida, concretizada via decreto do presidente Rodrigo Paz Pereira, quebra a hegemonia da estatal YPFB e autoriza empresas privadas a importar gás dutífero e gás natural liquefeito (GNL), expondo a exaustão da capacidade de geração interna e a fragilidade do mix energético do país.

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A erosão da oferta firme e o colapso da produção

A mudança de status da Bolívia não é uma escolha estratégica de mercado, mas uma resposta a uma restrição física severa: a queda drástica na extração. A incapacidade de manter a pressão de produção reflete décadas de subinvestimento em exploração e geologia. Os números evidenciam a perda de capacidade firme de exportação: em 2014, o país exportava 21 bilhões de metros cúbicos; para 2025, a projeção é de que esse volume despenque para apenas 4,5 bilhões de metros cúbicos.

Do ponto de vista operacional, essa lacuna na geração disponível obriga o país a buscar fontes externas para equilibrar sua carga interna. A liberalização do fluxo de importação tenta evitar um colapso no despacho de energia, mas transfere o risco para a economia real. Com a dependência de volumes importados, o custo da energia deixa de ser regido pelo custo de extração local e passa a ser ditado pela volatilidade dos preços internacionais do GNL, gerando pressão inflacionária direta sobre a indústria e o consumidor final.

Impacto sistêmico: A competição por volumes marginais

A entrada da Bolívia como demandadora de GNL altera a dinâmica de oferta global, intensificando a disputa por cargas disponíveis. Este movimento ecoa a recente mudança de perfil do Egito, que transitou de exportador a um comprador agressivo de GNL; entre janeiro e setembro, o Cairo adquiriu 13,5 bilhões de metros cúbicos dos Estados Unidos, absorvendo mais de 10% do total de exportações norte-americanas.

Para a Europa e a Ásia, cada ex-exportador que se torna importador atua como um novo ponto de demanda em um sistema onde a capacidade de liquefação e o transporte marítimo já operam próximos ao limite. O resultado é um aumento na concorrência por volumes marginais, o que eleva as cotações globais e encarece o preenchimento dos estoques estratégicos europeus.

A transformação da Bolívia sinaliza que a potência instalada de ex-líderes regionais não se traduz mais em oferta confiável, convertendo a infraestrutura de exportação em canais de entrada e redesenhando o fluxo de energia global sob a égide da escassez estrutural.