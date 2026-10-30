IBGE confirma queda expressiva no desemprego: números indicam um novo ciclo de estabilidade

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (30), apontam que a taxa de desocupação caiu para 5,2% no terceiro trimestre. Este é o patamar mais baixo registrado para este período específico desde 2012, consolidando uma tendência de queda em relação ao segundo trimestre do ano (5,4%) e ao mesmo período de 2025 (5,6%).

Em termos absolutos, a população desocupada agora soma 5,6 milhões de pessoas. Isso representa uma redução de 234 mil indivíduos (4%) comparado ao trimestre anterior e uma queda de 417 mil pessoas (6,9%) em relação ao terceiro trimestre do ano passado, quando o volume era de 6 milhões.

No lado oposto da balança, a população ocupada atingiu a marca recorde de 103,6 milhões de pessoas. O crescimento foi de 0,6% (581 mil novos postos) no trimestre e de 1,2% (1,2 milhão) no acumulado anual. O nível de ocupação — que mede a proporção de trabalhadores dentro da população em idade ativa — também bateu recorde ao chegar a 59%, um leve incremento de 0,2 ponto percentual frente ao trimestre anterior (58,8%).

Apesar da expansão do número de postos, a qualidade do emprego permanece estagnada. A taxa de informalidade atingiu 37,5% da população ocupada, totalizando 38,8 milhões de trabalhadores informais. O índice apresenta estabilidade quase linear, tendo sido de 37,4% no trimestre anterior e 37,8% no mesmo período do ano passado.

Quanto ao rendimento real habitual de todos os trabalhos, o valor médio ficou em R$ 3.790, mantendo-se estável no trimestre, mas registrando alta de 3,6% (R$ 131) no ano. Já a massa de rendimento real habitual — a soma de tudo o que foi ganho pelos trabalhadores — atingiu o maior valor da série histórica: R$ 387,5 bilhões, um aumento de 1,5% (R$ 5,6 bilhões) no trimestre e de 4,7% (R$ 17,5 bilhões) em comparação ao ano anterior.