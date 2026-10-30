Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Sinais de desgaste do motor: a recorrência de sintomas define a gravidade
Expedição brasileira utiliza algas marinhas como bioindicadores para monitorar a costa
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
MPT processa Meta: demissões baseadas em votos criam clima de medo
O lado oculto do felino noturno: as reações que revelam uma necessidade biológica esquecida
Avito Auto: compradores consultam histórico online antes do contato inicial em 96% dos casos
Esperança de vida em Portugal sobe para 81,85 anos, com disparidades regionais
Sintomas parecidos com gripe: como identificar sinais de alerta de meningite que exigem hospital imediato
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância

IBGE confirma queda expressiva no desemprego: números indicam um novo ciclo de estabilidade

economia

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (30), apontam que a taxa de desocupação caiu para 5,2% no terceiro trimestre. Este é o patamar mais baixo registrado para este período específico desde 2012, consolidando uma tendência de queda em relação ao segundo trimestre do ano (5,4%) e ao mesmo período de 2025 (5,6%).

Em termos absolutos, a população desocupada agora soma 5,6 milhões de pessoas. Isso representa uma redução de 234 mil indivíduos (4%) comparado ao trimestre anterior e uma queda de 417 mil pessoas (6,9%) em relação ao terceiro trimestre do ano passado, quando o volume era de 6 milhões.

No lado oposto da balança, a população ocupada atingiu a marca recorde de 103,6 milhões de pessoas. O crescimento foi de 0,6% (581 mil novos postos) no trimestre e de 1,2% (1,2 milhão) no acumulado anual. O nível de ocupação — que mede a proporção de trabalhadores dentro da população em idade ativa — também bateu recorde ao chegar a 59%, um leve incremento de 0,2 ponto percentual frente ao trimestre anterior (58,8%).

Apesar da expansão do número de postos, a qualidade do emprego permanece estagnada. A taxa de informalidade atingiu 37,5% da população ocupada, totalizando 38,8 milhões de trabalhadores informais. O índice apresenta estabilidade quase linear, tendo sido de 37,4% no trimestre anterior e 37,8% no mesmo período do ano passado.

Quanto ao rendimento real habitual de todos os trabalhos, o valor médio ficou em R$ 3.790, mantendo-se estável no trimestre, mas registrando alta de 3,6% (R$ 131) no ano. Já a massa de rendimento real habitual — a soma de tudo o que foi ganho pelos trabalhadores — atingiu o maior valor da série histórica: R$ 387,5 bilhões, um aumento de 1,5% (R$ 5,6 bilhões) no trimestre e de 4,7% (R$ 17,5 bilhões) em comparação ao ano anterior.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Animais
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Tecnologia e Gadgets
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Brasil
MPT processa Meta: demissões baseadas em votos criam clima de medo
Mais populares
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer

A geometria da asa do Sukhoi Superjet 100 compensa limitações do motor e entrega vantagem competitiva sobre rivais regionais em consumo de combustível.

Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Geometria do calçado muda a proporção: botas curtas com cadarços criam elegância sem esforço
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente Anastasiya Zhukova Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator
Jeans Primavera-Verão 2027: Silhuetas equilibradas e cós baixos
Rolinhos de requeijão com casca de açúcar dupla
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica
últimos materiais
MPT processa Meta: demissões baseadas em votos criam clima de medo
O lado oculto do felino noturno: as reações que revelam uma necessidade biológica esquecida
Avito Auto: compradores consultam histórico online antes do contato inicial em 96% dos casos
Esperança de vida em Portugal sobe para 81,85 anos, com disparidades regionais
Sintomas parecidos com gripe: como identificar sinais de alerta de meningite que exigem hospital imediato
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Movimento 'Voz aos Estudantes': cinco mil assinaturas contra exames elitistas
Moçambique integra expansão do oleoduto em estratégia do Corredor da Beira com Zâmbia e Zimbabwe
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.