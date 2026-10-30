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Governo Central do Brasil registra superávit primário de R$ 4,8 bilhões em setembro

economia

As contas do Governo Central — que englobam o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central — registraram um superávit primário de R$ 4,8 bilhões em setembro. O resultado marca uma reversão significativa em relação ao mesmo mês de 2025, quando o governo fechou com um déficit de R$ 14,4 bilhões, conforme dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A melhora no saldo foi impulsionada por um crescimento real da receita líquida, que subiu 13,6% (um acréscimo de R$ 24,6 bilhões) acima da inflação. No mesmo período, as despesas tiveram um aumento mais moderado de 2,4%, totalizando R$ 4,7 bilhões a mais do que em setembro do ano anterior.

Os motores da arrecadação

O superávit não foi fruto de uma única fonte, mas de três pilares principais:

  • Recursos Naturais: A arrecadação com a exploração de recursos naturais saltou R$ 5,7 bilhões em termos reais (alta de 71,9%), reflexo da valorização internacional do petróleo e do aumento da produção e comercialização via Pré-Sal Petróleo (PPSA).
  • Recuperação Extraordinária: A rubrica de receitas não administradas cresceu R$ 12,8 bilhões (em termos reais), impulsionada pela devolução de recursos referentes a precatórios de exercícios anteriores que foram cancelados pelo Judiciário.
  • Tributação: O Imposto de Renda cresceu R$ 7,3 bilhões acima da inflação, com forte peso do IRPJ (Pessoa Jurídica), somado a R$ 2,9 bilhões arrecadados com o imposto de exportação de óleo bruto.

O custo da instabilidade global

O relatório do Tesouro evidencia que o conflito no Oriente Médio atuou como uma faca de dois gumes para as finanças públicas. Se, por um lado, a alta do petróleo inflou as receitas, por outro, forçou o governo a abrir créditos extraordinários de R$ 9,9 bilhões para mitigar impactos econômicos.

Desse montante, R$ 7,6 bilhões foram destinados especificamente a subvenções econômicas para a produção e importação de diesel e derivados de petróleo, tentando segurar a pressão de preços no mercado interno.

Pressões estruturais e o saldo anual

No campo dos gastos fixos, os benefícios previdenciários cresceram R$ 2,1 bilhões acima da inflação, pressionados tanto pelo aumento do número de beneficiários do RGPS quanto pela política de valorização real do salário mínimo. Esse incremento foi parcialmente compensado por uma redução de R$ 8,4 bilhões em despesas discricionárias.

Apesar do fôlego em setembro, o cenário acumulado do ano ainda é de déficit. De janeiro a setembro, o Governo Central registrou um déficit primário de R$ 90,2 bilhões. Embora o número seja menor do que os R$ 100,3 bilhões registrados no mesmo período de 2025, a conta pública brasileira segue operando no vermelho no balanço anual.

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