BCE mantém taxa de depósito em 2,5% perante subida da inflação e fragilidade económica

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter a taxa de depósito em 2,5%, conforme anunciado nesta quinta-feira (29 de outubro). Esta imobilidade monetária ocorre num contexto de tensão: enquanto a inflação escala, a economia real da Zona Euro começa a dar sinais de fadiga.

O dilema de Frankfurt é matemático e cruel. A inflação atual situa-se nos 3,8% — quase o dobro da meta de 2% fixada pelo BCE. Em circunstâncias normais, este desvio justificaria um aperto monetário imediato para travar a subida de preços. No entanto, o BCE hesita. O motivo reside na fragilidade fiscal de Estados-membros, com a França a dar sinais de instabilidade, e num crescimento económico que perdeu tração.

Na prática, esta decisão de "esperar para ver" traduz-se num equilíbrio precário para as famílias e empresas. A manutenção da taxa em 2,5% (nível atingido em setembro) já tornou o financiamento mais restritivo. Para quem depende de crédito, o custo do dinheiro não baixou; para quem investe, a incerteza trava a execução de projetos.

O mecanismo que está a empurrar a inflação para cima é a energia. O BCE admite que os choques energéticos, exacerbados pelo conflito no Médio Oriente e no Irão, ainda não transmitiram todo o seu impacto aos preços finais, mas a trajetória é ascendente. O ponto crítico é que, embora a inflação subjacente (que exclui energia e alimentos) esteja estável e não tenha havido ainda um ajuste significativo nos salários, o risco de "efeitos de segunda ordem" é real: quando a energia encarece a produção, as empresas acabam por repercutir esse custo no preço final dos bens de consumo.

O mercado financeiro, contudo, não antecipa um período prolongado de estabilidade. As expectativas apontam para uma subida da taxa diretora para 2,75% já em dezembro, podendo atingir os 3% em fevereiro. Se este cenário se concretizar, teremos um novo ciclo de encarecimento do crédito precisamente no momento em que a atividade económica está mais vulnerável.

Este cenário de incerteza coincide com a notícia da saída de Christine Lagarde da presidência do BCE a 7 de fevereiro de 2027, nove meses antes do fim do seu mandato. Lagarde deixa para trás um tabuleiro onde a política monetária luta contra forças externas — guerras e volatilidade energética — que a autoridade monetária pode monitorizar, mas não consegue controlar.

Em suma, o BCE mantém a taxa, mas não a tranquilidade. O custo da energia continua a corroer o poder de compra e a perspectiva de subida de juros nos próximos meses sugere que o aperto financeiro poderá intensificar-se, precisamente quando a economia europeia menos suporta nova pressão.