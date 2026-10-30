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Gasto bilionário expõe fraqueza: Angola importa quase todo o combustível consumido

economia

Angola gastou 1,08 mil milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano para garantir a chegada de combustíveis vindos do exterior. O valor, divulgado pelo Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo (IRDP), reflete a dependência do país de importações para abastecer o mercado interno, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo bruto em África.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Nesse período, 74% dos combustíveis consumidos no país foram importados. No total, foram adquiridas 1,1 milhões de toneladas de produtos, com predominância do gasóleo (48%) e da gasolina (30,1%). O volume de aquisições cresceu cerca de 8% em relação ao trimestre anterior. O IRDP atribui a fatura elevada ao aumento dos preços nos mercados internacionais, impulsionado pelos conflitos no Médio Oriente.

A limitação da refinação nacional

A necessidade de recorrer ao mercado externo decorre da insuficiência da capacidade de refinação doméstica. Apenas 24,5% do combustível consumido provém da refinaria de Luanda e 1,5% do Topping de Cabinda. A refinaria de Luanda, datada de 1955, opera a cerca de 70% da sua capacidade total, que é de 65.000 barris por dia.

Esta estrutura obriga o Estado a exportar o petróleo bruto (crude) para depois comprar o produto refinado, um ciclo que consome divisas e expõe a economia nacional à volatilidade dos preços globais. Projetos de expansão, como a refinaria no Namibe ou a de Benguela, enfrentaram suspensões ou reavaliações ao longo dos anos, mantendo a lacuna entre a extração e o consumo.

O cenário do gás de cozinha

No segmento do gás de petróleo liquefeito (GPL), o mercado recebeu 148 mil toneladas métricas. Aqui, a dependência externa foi de 33,9%, valor justificado por uma manutenção programada na fábrica Angola LNG entre julho e agosto.

As demais fontes de GPL foram a própria Angola LNG (31,8%), o Sanha (26,4%), a refinaria de Luanda (6,1%) e o Topping de Cabinda (1,8%). Diferente dos combustíveis líquidos, a aquisição de gás para o mercado interno registou um ligeiro decréscimo de 6% face ao trimestre anterior.

Para suportar estas operações, o país conta com uma capacidade de armazenagem em terra de 1,2 milhões de metros cúbicos para combustíveis líquidos e 113.727 toneladas métricas para o GPL, reforçada recentemente pelo Terminal Oceânico da Barra do Dande.

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